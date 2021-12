Gaëtan Leprince, nouveau directeur des Ventes Bâtiment France de Toupret

Ce mercredi 1er décembre, Gaëtan Leprince est devenu directeur des Ventes Bâtiment France de Toupret. Sa mission ? Conforter la place du fabricant d’enduits de préparation et de décoration des murs sur le marché professionnel.

Mercredi 1er décembre, le fabricant d’enduits de préparation et décoration des murs Toupret a annoncé avoir nommé Gaëtan Leprincec comme nouveau directeur des Ventes Bâtiment France.

Âgé de 35 ans, le titulaire d’un diplôme de Manager en ingénierie d'affaires et d'un DUT en Techniques de commercialisation, s’est spécialisé dans le BTP dès la fin de ses études.

Ses 13 premières années de carrière se déroulent en effet au sein du groupe Saint-Gobain. Il y occupe des postes de responsable commercial, marketing, et management en France et à l’international, pour des marques comme Placo, Isover ou Weber.

« Du fait de son parcours, Gaëtan bénéficie d'une grande culture des produits de second œuvre, d'une parfaite connaissance des acteurs de la construction et des réseaux de distribution. À un moment où nous renforçons notre position sur le marché professionnel et notamment sur le marché du neuf avec les enduits en pâte et les gros volumes, son expérience dans l'industrie des matériaux de construction constitue un véritable atout pour accompagner notre développement », commente Hervé Guermonprez, directeur commercial France du groupe Toutpret.

Pour ce faire, le nouveau directeur des Ventes Bâtiment France devra sonder les besoins des clients distributeurs et accompagner les distributeurs dans leurs projets. Une mission qu’il se dit fier d’accomplir avec « une équipe de commerciaux et de démonstrateurs expérimentés ». «Je retrouve ici une expertise terrain et produits qui selon moi fait la force d'une marque sur les chantiers », se réjouit-il.