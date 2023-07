Hervé Edouard est le nouveau président de la FIPS

Hervé Edouard devient le nouveau président de la Fédération des Industriels du Plafond Modulaire (FIPS). M. Edouard, également Directeur des Ventes et du Marketing chez Rockfon, aura notamment pour mission de maintenir le cap que s’est fixé la FIPS pour les deux prochaines années.

La FIPS a comme nouveau président Hervé Edouard. Passé par l’Université Pierre et Marie Curie à Paris et également directeur des ventes et du marketing chez Rockfon, le président fraîchement élu va avoir fort à faire pour les deux prochaines années.

Davantage valoriser et structurer la filière plafond modulaire

Les 18 années d’expérience de M. Edouard dans l’industrie du plafond modulaire ne seront pas de trop pour mener à bien la série d’actions définie par l’organisation et ses membres, afin de faire progresser le secteur du plafond modulaire.

Hervé Edouard va devoir collaborer avec les membres de la Fédération des Industriels du Plafond Modulaire, ainsi qu’avec les parties prenantes du bâtiment pour notamment soutenir la filière de formation des plafistes, valoriser le métier et l’expertise de ces derniers ainsi que la technicité du plafond suspendu.

Les objectifs de la filière pour les années à venir consistent en outre à promouvoir les solutions acoustiques dans le secteur de l’hôtellerie-restauration, valoriser les atouts environnementaux du plafond modulaire et participer aux travaux normatifs et réglementaires.

« Je suis impatient de collaborer avec nos membres et les parties prenantes du bâtiment pour atteindre nos objectifs communs et faire progresser le secteur du plafond modulaire. Les sujets liés au bien-être acoustique, à la valorisation des atouts environnementaux du plafond modulaire et à l’utilisation de matériaux durables et recyclables sont des priorités pour notre secteur que je suis ravi de promouvoir en tant que président de la FIPS », a déclaré Hervé Edouard.

Jérémy Leduc

Photo de Une : FIPS