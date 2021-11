Jacques Goulpeau, nouveau directeur général de Geosophy

Lundi 15 novembre, le développeur de logiciel d’évaluation géothermique Geosophy annonçait une nouvelle nomination. Jacques Goulpeau, ancien polytechnicien, rejoint l’entreprise en tant que nouveau directeur général.

Fondée en 2018, l’entreprise Geosophy développe et propose un logiciel d’évaluation de ressources énergétiques souterraines peu profondes et de valorisation immobilière. Ces outils de simulation permettent notamment aux acteurs publics et privés de chiffrer le potentiel géothermique de leur patrimoine immobilier.

La société compte bien évoluer dans le cleantech, avec pour nouveau directeur général Jacques Goulpeau. Ancien élève de l’école Polytechnique (X98), le nouveau DG est diplômé de l’École supérieure de Physique et de Chimie industrielles de la Ville de Paris (ESPCI) et d’un doctorat en Sciences des matériaux de l’Université Pierre et Marie Curie (Paris IV).

15 ans d’expérience au sein d’entreprises de haute technologie



Un bagage scientifique couplé d'un savoir stratégique, forgé à travers quinze ans d’expérience au sein d’entreprises de haute technologie. Sa carrière commence en 2017 en tant que directeur des opérations de Fluigent, équipementier en haute technologie appliquée à la recherche (médecine, biologie, chimie, agroalimentaire).

En 2014, il devient directeur des opérations associé chez Amoéba, cleantech lyonnaise spécialisée dans le traitement des risques bactériens et les biocides naturels. Il y a dirigé une équipe de 30 personnes en France et à l’étranger tout en participant à l’entrée en Bourse de la société. Cinq ans plus tard, il rejoint ENVIE Rhône-Alpes, un des leaders français de la réparation et du démantèlement de déchets électroniques, au poste de directeur de projets R&D.

« Geosophy est un acteur structurellement engagé dans la transition énergétique, qui sait exploiter le gisement d’énergie propre, locale et renouvelable que nous avons sous nos pieds. Avec Jacques Goulpeau, nous partageons la même vision et le comité stratégique de Geosophy est heureux de lui confier la direction générale. Il a démontré sa capacité à développer des entreprises tout en restant très proche des opérations », commente Alice Chougnet, présidente Geosophy.

Au sein de l’entreprise, Jacques Goulpeau devra développer les actifs technologiques de cette dernière. Il détient aussi le rôle de directeur technique, lui incombant la responsabilité des cinq ingénieurs de l’équipe R&D de Geosophy. A ce même titre, il devra suivre l’évolution des opérations et animer les partenariats universitaires.

« Dans le contexte du réchauffement climatique de la planète et de la nécessité d’optimiser nos ressources, Geosophy est en avance. Parce que nous fournissons aujourd’hui une réponse aux défis de demain, nous disposons de forts leviers de croissance et de développement, notamment à l’international », se réjouit le nouveau directeur général.

Virginie Kroun

Photo de Une : Geosophy