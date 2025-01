Nouvelle tête à la direction générale d’Aldes France

Le groupe Aldes, spécialiste du génie climatique, a désigné Pierre-Martin Jeantet comme directeur général France. Une nomination inscrite dans la stratégie de développement de la marque, sur deux segments du marché français.

« À l’aube du centenaire du groupe, la nomination de Pierre-Martin Jeantet marque une étape stratégique pour Aldes France », déclare Stanislas Lacroix, président-directeur général d’Aldes, groupe spécialisé en solutions de ventilation, de climatisation et de confort thermique. Depuis décembre dernier, M. Jeantet est directeur général d’Aldes France.

« Son expérience et sa connaissance approfondie de notre secteur du bâtiment, combinées à ses qualités de leader, seront des atouts précieux pour accompagner notre transformation et accélérer notre croissance sur des segments clés comme la ventilation et la climatisation. Je suis convaincu qu’il saura conduire Aldes vers de nouveaux succès, tout en renforçant notre positionnement sur le marché français », affirme M. Lacroix, aussi président du syndicat Uniclima.

Plus de 10 ans de carrière dans le groupe Saint-Gobain



Âgé de 45 ans, Pierre-Martin Jeantet compte 20 ans d’expérience dans l’industrie du bâtiment. Sa carrière débute en 2005 au sein du groupe Saint-Gobain, où il occupe le poste de cadre commercial pour la marque Isover.

M. Jeantet gravit les échelons, avant devenir directeur des ventes de la filiale Eurocoustic et Plafometal en 2013. De 2018 à 2019, il dirige l’activité commerciale Plafonds du géant des matériaux de construction (Eurocoustic, Ecophon et Plafometal). Cap vers le génie climatique en 2019, quand Pierre-Martin Jeantet rejoint le groupe Atlantic, en tant que Directeur commercial des activités collectif et tertiaire.

Le nouveau directeur général d’Aldes France répondra à Jean-Luc Alzonne, directeur général du groupe et membre du Directoire. Parmi les missions de Pierre-Martin Jeantet : asseoir la présence du groupe sur le marché français de la ventilation et amorcer sa croissance sur le segment thermique.

« Je suis particulièrement heureux de pouvoir compter sur l’expertise reconnue de Pierre-Martin Jeantet pour accompagner Aldes France dans ses ambitions. Son parcours remarquable, notamment chez un acteur clé du secteur, lui confère une compréhension fine des enjeux actuels et futurs du marché. Je suis convaincu que son regard neuf et son expérience viendront renforcer nos capacités à relever les défis et à saisir les opportunités stratégiques qui s’offrent à nous », se réjouit M. Alzonne.



Virginie Kroun

Photo de Une : Aldes