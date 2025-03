"Le 1889" de LEGALLAIS : un bâtiment visionnaire pour l'avenir

Un projet ambitieux pour accompagner la croissance

Dès 2017, la direction de LEGALLAIS engage une réflexion sur la création d'un site dédié à la Direction Commerciale Sédentaire (DCS). Objectif : offrir un cadre de travail optimal, flexible et durable. En 2021, le choix du site se porte sur la ZAC de l'Orée du Golf à Épron (14610), un écoquartier en plein essor, conjuguant activité économique et respect de l'environnement.

L'implantation de ce nouveau bâtiment n’est pas anodine : elle symbolise la volonté de LEGALLAIS de rester ancrée en Normandie, tout en se dotant d’un outil de travail à la hauteur de ses ambitions.

Un nom porteur d'histoire et de symboles

Pourquoi "Le 1889" ?

Philippe Casenave-Péré, président du Groupe Grand Comptoir, revient sur cette dénomination emblématique : " Un consensus s'est rapidement dégagé autour de ce nom. 1889, c'est l'année où Daniel Legallais a racheté la quincaillerie où il était employé, marquant ainsi la naissance de l'entreprise. C'est aussi l'année de la Tour Eiffel, des pneus Michelin, de la boulangerie Paul, et même de Nintendo ! "

Les grandes étapes du projet

2017 : identification du besoin d'un nouveau site pour accompagner la croissance.

: identification du besoin d'un nouveau site pour accompagner la croissance. 2021 : choix de la ZAC de l'Orée du Golf à Épron.

: choix de la ZAC de l'Orée du Golf à Épron. Mars 2022 : concours d'architectes. Le projet de l'agence DHD (Saint-Contest), alliant sobriété et élégance, est retenu.

: concours d'architectes. Le projet de l'agence DHD (Saint-Contest), alliant sobriété et élégance, est retenu. Juin 2023 : début des travaux.

: début des travaux. 27 septembre 2023 : pose de la première pierre en présence d'élus, d'investisseurs et de partenaires.

: pose de la première pierre en présence d'élus, d'investisseurs et de partenaires. Février 2025 : livraison et emménagement des équipes.

Un bâtiment innovant et durable

Implanté sur un terrain de 21 000 m², "Le 1889" propose une surface initiale de 6 500 m², extensible à 12 000 m². Conçu selon les standards les plus exigeants, il allie haute performance énergétique et confort des utilisateurs.

Des certifications environnementales exemplaires

Le bâtiment est certifié RE2020, Bepos Effinergie 2017 et Biosourcé niveau 1, garantissant une efficacité énergétique optimale et une réduction de l'empreinte carbone.

Des solutions écoresponsables intégrées

Production d'énergie renouvelable : panneaux photovoltaïques (162,64 KWc sur 779 m²), pompes à chaleur en géothermie, free-cooling pour un rafraîchissement naturel sans climatisation.

: panneaux photovoltaïques (162,64 KWc sur 779 m²), pompes à chaleur en géothermie, free-cooling pour un rafraîchissement naturel sans climatisation. Matériaux durables : protections solaires en bois brûlé, isolation biosourcée, plafonds et parois en fibres de bois.

: protections solaires en bois brûlé, isolation biosourcée, plafonds et parois en fibres de bois. Valorisation de la biodiversité : 8 700 m² d'espaces verts, plantations locales, patios végétalisés et système de récupération des eaux pluviales.

: 8 700 m² d'espaces verts, plantations locales, patios végétalisés et système de récupération des eaux pluviales. Architecture moderne et fonctionnelle : façade monochrome noire, espaces ouverts et lumineux favorisant le travail collaboratif.

Un cadre de travail pensé pour les collaborateurs

Chez LEGALLAIS, la qualité de vie au travail est une priorité. "Le 1889" répond à cette exigence avec des espaces optimisés pour le bien-être et la performance.

Des aménagements adaptés aux nouveaux modes de travail

Espaces collaboratifs modulables et connectés.

Confort thermique et acoustique amélioré.

Zones de convivialité : réfectoire spacieux, espaces de pause et jardins intérieurs.

Encouragement à la mobilité douce : local vélo sécurisé, infrastructures adaptées.

Solutions technologiques avancées : lumière adaptative, chauffage par géothermie et rafraîchissement par rayonnement.

Caroline Lasselin, directrice environnement de travail et immobilier de LEGALLAIS, souligne : " Ce bâtiment incarne l'esprit LEGALLAIS : un lieu de rencontres, d'innovation et de collaboration, conçu pour évoluer avec nous. "

Un nouveau cap pour LEGALLAIS

Avec près de 400 collaborateurs réunis sous un même toit, "Le 1889" marque une étape décisive dans l'histoire de LEGALLAIS. Ce n'est pas seulement un bâtiment fonctionnel, mais un symbole fort de son ambition et de sa capacité à innover.

Daniel Malouf, directeur général de LEGALLAIS, conclut : " Le 1889 est bien plus qu'un siège : c'est un projet visionnaire, un lieu de vie et de travail qui reflète notre dynamisme et notre engagement vers un avenir plus durable. "

Avec cette nouvelle infrastructure, LEGALLAIS affirme son positionnement en tant qu'acteur incontournable du secteur, en conciliant performance économique et responsabilité sociétale.

