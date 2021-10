Jean-Marc Leroy, nouveau président de l'Association française du gaz

Le 30 septembre 2021, l'Association Française du Gaz (AFG) a accueilli, lors de son congrès annuel, son nouveau président : Jean-Marc Leroy. Il succède à Patrick Corbin.

Fondée en 1874, l’Association Française du Gaz (AFG) est le syndicat professionnel de l’ensemble de l’industrie gazière française (gaz naturel, biométhane, biogaz, GPL et hydrogène). Lors de son dernier congrès annuel, organisé le 30 septembre dernier et consacré à la décarbonation de l’économie, l’AFG en a profité pour annoncer l’arrivée de son nouveau président. Ainsi, Jean-Marc Leroy succède à Patrick Corbin, qui quitte la fonction après un mandat de quatre ans à la tête du syndicat.

« L’industrie gazière a plus que jamais un rôle déterminant à jouer pour réussir la transition énergétique et je souhaite porter haut les couleurs de notre industrie face aux enjeux multiples que représentent, pour la France et l’Europe, la construction d’un système énergétique neutre en carbone, compétitif et sûr », a déclaré le nouveau président.

Ingénieur de formation, Jean-Marc Leroy commence sa carrière, en 1980, chez EDF-GDF Services en tant que responsable des activités de distribution d’électricité et de gaz pour les deux entreprises. En 1997, il rejoint l'État-Major de Gaz de France et occupe plusieurs postes à responsabilités jusqu'en 2004 : directeur du cabinet du président et de la direction générale, secrétaire du conseil d’administration, directeur adjoint de la stratégie, et directeur des relations externes et de la communication interne.

Entre 2005 et 2009, il dirige des grandes infrastructures de Gaz de France, en charge des stockages de gaz souterrains et des terminaux de regazéification GNL. Jean-Marc Leroy rejoint ensuite l’État-Major d’Engie en 2016, dont il est le directeur des relations externes entre 2019 et 2021.

Jean-Marc Leroy a, par ailleurs, été président de Gas Infrastructure Europe (GIE) et du Conseil d’Administration de GRDF. Il est également élu au comité exécutif de l’International Gas Union (IGU). Désormais, il entame un nouveau chapitre avec son élection à la présidence de l’AFG.

Marie Gérald

Photo de Une : ©AFG