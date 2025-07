Le CCCA-BTP annonce l’élection de Ludovick Lefebvre à sa tête. Un profil engagé pour accompagner les mutations du secteur par la formation.

Le Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics (CCCA-BTP) a un nouveau président.

Ludovick Lefebvre, représentant de la FNSCBA-CGT et technicien de maintenance chez SPIE, a été élu le 17 juillet pour un mandat de trois ans. Il succède à Christophe Possémé (FFB), qui occupait cette fonction depuis 2022.

À la tête d’un conseil d’administration à gouvernance paritaire, le nouveau président entend renforcer l’action du CCCA-BTP face aux défis de la transition écologique, technologique et numérique. « Former les jeunes et accompagner la montée en compétences des salariés est plus que jamais essentiel pour préparer l’avenir de notre secteur », a-t-il déclaré.

Issu du terrain, titulaire d’un BTS en contrôle industriel et régulation automatique, Ludovick Lefebvre s’est distingué par son engagement en faveur de la formation professionnelle, en particulier par la voie de l’apprentissage.

Administrateur de Constructys et ancien membre du conseil d’administration de Bâtiment CFA Normandie, il est également actif au sein de la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle du BTP.

