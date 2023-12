Jean-Marie Modica élu président du SNBPE

Le syndicat du béton prêt à l'emploi (SNBPE) annonce la nomination de Jean-Modica en qualité de nouveau président. Il succède à Jean-Marc Golberg, qui passe la main après 2 mandats consécutifs.

L'Assemblée générale du Syndicat National du Béton Prêt à l'Emploi (SNBPE) a élu Jean-Marie Modica, en tant que nouveau président du syndicat.

Jean-Marie Modica a bâti l'essentiel de sa carrière au sein de l'industrie du béton, occupant divers postes au fil des années. Son parcours l'a vu évoluer de directeur commercial chez Béton de France dans les années 1980, à directeur de région pour Cemex Bétons Sud-Ouest et Sud-Est. En 2018, il est nommé directeur général France matériaux Sud, supervisant un vaste périmètre qui comprend 115 unités de production de Béton Prêt à l'Emploi (BPE) et 15 carrières de granulats.

Son élection à la présidence du SNBPE ​​est la continuité de son engagement dans le secteur, étant déjà impliqué en tant qu'administrateur de l'UNICEM et de l'UNPG, et en qualité de vice-président du Syndicat National du Pompage du Béton (SNPB).

Au cœur de sa feuille de route présidentielle se trouvent une vision axée sur la promotion des solutions bétons bas-carbone et la réutilisation des bétons de reconstruction.

Jean-Marie Modica exprime sa volonté de guider les adhérents du SNBPE ​​dans la transition vers une construction plus respectueuse de l'environnement. « Pour bâtir la ville de demain, l’ensemble du secteur de la construction va devoir relever de nombreux défis. Ma mission, en tant que Président du SNBPE, sera d’accompagner les adhérents dans leurs réponses aux enjeux de la RE2020 et même d’aller au-delà. Il s’agit de décarboner bien sûr, mais aussi d’économiser l’eau et la ressource minérale en développant le recyclage et l’économie circulaire ».

Marie Gérald

Photo de Une : J.-M. Modica