Jean-Philippe Bitouzet prend la direction générale de France Air

France Air, entreprise qui conçoit et distribue depuis 60 ans des systèmes et solutions de traitement de l’air, de ventilation, de chauffage et d’eau chaude sanitaire, vient de nommer Jean-Philippe Bitouzet au poste de directeur général. Ce dernier aura pour mission de poursuivre la dynamique de développement de l’entreprise sur ses marchés (tertiaire, habitat et clean concept), en s’appuyant sur l’expertise de ses équipes.

Des expériences passées au profit du futur

Jean-Philippe Bitouzet est diplômé de l’École Polytechnique et de l’École des Ponts et Chaussées. Il a notamment travaillé pendant 25 ans au sein du groupe Saint-Gobain, où il a occupé différents postes de direction supply chain, puis des postes de direction générale en France et à l’étranger, dans la menuiserie, la plaque de plâtre, et le vitrage.

Sa passion pour la voile et les larges horizons l’ont conduit à pratiquer la régate en équipage, ce qui lui a octroyé un goût prononcé pour la performance collective obtenue grâce au travail en équipe et à la solidarité. Ces expériences marines collectives lui ont également laissé un important goût pour le sens du détail, indispensable pour mener un projet à sa réussite, que ce soit sur l’eau ou à la tête d’une entreprise.