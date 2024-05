Le CSTB réorganise sa direction

Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) annonce une réorganisation stratégique de ses structures internes pour mieux accompagner les transformations du secteur du bâtiment.

Afin de mieux répondre aux attentes des acteurs du bâtiment et de l'aménagement, le CSTB a annoncé restructurer sa direction. Le nouveau département, intitulé direction de la Recherche et de l'Innovation (DRI) aura pour mission de piloter la stratégie de recherche et d'innovation.

Deux nouvelles nominations

Cette réorganisation vise à créer des synergies entre la DRI et les autres directions opérationnelles, facilitant ainsi la fourniture de solutions, expertises et soutiens nécessaires pour accompagner la transformation du secteur. Julien Hans, ancien directeur de la Direction Energie-Environnement, prend les commandes de cette nouvelle entité.

Ancien élève de l'Ecole Normale Supérieure, agrégé de Génie Civil et titulaire d'un doctorat en mécanique, M. Hans a rejoint le CSTB en 2003. Il a progressivement gravi les échelons, devenant responsable de la Division Environnement en 2007, puis directeur adjoint, et enfin directeur de la Direction Energie-Environnement en 2013.

Julien Hans

Stéphanie Derouineau succède ainsi à la tête de la Direction Énergie-Environnement. Docteure en sciences pour l'ingénieur, spécialisée en thermique et mécanique des fluides, elle a intégré le CSTB en 2007 en tant qu'ingénieure Recherche et Expertise. En 2016, elle a pris la tête de la division Performance, puis est devenue directrice adjointe de la Direction Energie-Environnement en 2021.

Désormais, elle s'attachera à développer des méthodes et outils pour concevoir, réhabiliter et gérer des bâtiments, tout en évaluant leurs performances énergétiques et environnementales.

Stéphanie Derouineau

Définir et organiser la stratégie de création des connaissances scientifiques et techniques

Ce nouveau département sera désormais chargé de définir et organiser la stratégie de création des connaissances scientifiques et techniques du CSTB afin d'apporter des solutions rapidement applicables, ainsi que des éléments nécessaires à l'élaboration des politiques publiques pour l'État et les acteurs ayant des missions d'intérêt général, mais également d'incuber de nouveaux domaines de recherche et d'innovation.

« Face à l'accélération du réchauffement climatique et à ses impacts sur la filière, le CSTB est déterminé à se donner les moyens de répondre aux enjeux des acteurs du bâtiment et de la construction et à être le bras armé de l'État dans la déclinaison de ses politiques publiques », a déclaré son président, Etienne Crépon.

Marie Gérald

Photo de Une : CSTB