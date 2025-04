Dans un contexte de transition accélérée pour le secteur du bâtiment, le CSTB opère une profonde réorganisation interne. Objectif : mieux répondre aux attentes des professionnels et accompagner l’innovation dans la construction et l’aménagement urbain.

Souhaitant renforcer son agilité face aux défis environnementaux, sociétaux et numériques, le CSTB restructure ses directions autour de cinq grandes fonctions : opérations et satisfaction client, recherche, gestion des connaissances, communication et fonctions support.

Le centre ambitionne ainsi de favoriser une synergie accrue entre les équipes, de renforcer le partage des savoirs, d’optimiser la gestion des ressources humaines et financières, tout en s’inscrivant résolument dans une dynamique de transformation digitale.

5 missions structurantes au service de la filière

Cette réorganisation s'inscrit dans la continuité des missions portées par le CSTB, à savoir la production et le partage des connaissances scientifiques et techniques, le soutien à l'innovation dans le bâtiment et la ville, ou encore, la valorisation des performances des produits et systèmes constructifs pour accompagner les transitions.

Étienne Crépon, président du CSTB, affirme que cette nouvelle organisation permettra « de mieux accompagner le secteur de la ville et du bâtiment pour qu'il puisse relever les défis des transitions environnementales et sociétales ».

Une nouvelle direction des opérations sous l'impulsion de Valérie Gourvès

Diplômée de l'ENSCM Montpellier et de l'IAE Paris, Valérie Gourvès devient directrice générale adjointe en charge des opérations. Elle supervisera la direction des opérations, la direction commerciale et marketing ainsi que les établissements territoriaux du CSTB.

Forte de son parcours au sein du FCBA et de ses expériences dans les domaines de la certification, des essais et du conseil, Mme Gourvès entend renforcer la transversalité et optimiser les processus au service de la satisfaction client.

Elle est épaulée dans sa nouvelle mission par Nelson Rodrigues, nouveau directeur des opérations, passé par EDF, Stellantis ou encore l'INERIS, et par Nicolas Ruaux, directeur adjoint fort de 20 ans d'expérience au sein du CSTB.

La DiQCIT, clé de voûte de la transformation du CSTB

Autre pôle stratégique : la nouvelle Direction de la Qualité, des Connaissances, de l'Information et de la Transformation (DiQCIT), placée sous la responsabilité de Marc Le Blanc. Cette entité pilote la digitalisation des activités, les systèmes d'information, la qualité, la RSE et le Knowledge Management.

Elle regroupe notamment Anita Orfao (Qualité, Déontologie, RSE), Séverine Kirchner (Gestion des Connaissances), et Yann Holly (Systèmes d'Information).

Un secrétariat général pour une coordination renforcée

Enfin, le CSTB s'appuie sur un secrétariat général confié à Rémi Leteinturier. Celui-ci coordonne les ressources humaines, les finances, les achats et les affaires juridiques. Il est accompagné de Sandrine Gerbel (RH), Stéphanie Buisson (juridique), Nicolas Houdebine (finances), Mustapha Mhamed (compatibilité) et Stéphane Munier (achats).

Par cette nouvelle organisation, le CSTB confirme sa volonté d'agir comme un acteur de référence dans la transformation du bâtiment et de la ville, au service de la qualité, de l'innovation et de la confiance.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock