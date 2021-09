Le groupe Maine accueille son nouveau directeur général

Le groupe Maine annonce l’arrivée de son nouveau directeur général, Stéphane Jacquet, déjà à la tête de SPPF et FLO, deux filiales du pôle fermetures appartenant au groupe Bouyer Leroux. Le nouveau DG aura pour principale mission de dynamiser le groupe en mettant à profit son expérience dans le secteur.

Le 20 mai dernier, le groupe Bouyer Leroux rachète officiellement le groupe Maine. Stéphane Jacquet est nommé directeur général de la société, fonction qu’il assume déjà pour SPPF (Société de Production de Portes et Fermetures) et FLO (Fermetures Loire Océan). Dorénavant à la tête de trois entreprises, le nouveau directeur général va mettre à profit son expérience dans les domaines de la plasturgie et de la fermeture pour dynamiser le groupe Maine. Pour cela, il s'appuiera notamment sur les communautés de process industriel (extrusion et assemblage), et de clientèle (industriels de la menuiserie et installateurs), le tout en ayant des gammes de produits différents.

Ingénieur de l’Ecole centrale Paris, Stéphane Jacquet bénéficie d’une expérience de 30 ans dans l’industrie à travers différents postes de direction, principalement dans les secteurs du bâtiment et de la plasturgie. Au cours de sa carrière, il intègre un groupe international développant l’extrusion plastique, et dirige pendant trois ans l’une des filiales. Quelques années plus tard, il devient directeur marketing et business développement du groupe.

En 2013, il rejoint le groupe Bouyer Leroux pour prendre la direction de SPPF, avec pour mission de développer l’entreprise en constituant un pôle fermetures au sein du groupe. Ce dernier connaît une croissance importante grâce à l’innovation produits et à la proximité avec ses clients. Trois ans plus tard, FLO rejoint le pôle fermetures du groupe, et Stéphane Jacquet en prend également la direction. Cette acquisition a permis à l'entreprise de connaître un gros développement puisqu'elle dispose désormais de 164 points de ventes en France.

Marie Gérald

Photo de Une : Bouyer Leroux