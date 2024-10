Le Groupe ELCIA présente son nouveau site web !

« Notre site datait de 2017. En 7 ans, le Groupe ELCIA a bien évolué et les standards du web aussi. Cette refonte en profondeur était indispensable pour apporter de la modernité, du dynamisme et de la simplicité. Ce nouveau site est la vitrine du Groupe ELCIA, le reflet de ses valeurs avec ses collaborateurs à l’honneur ! » Fabrice GUERIN, Directeur Marketing, Communication et RSE du Groupe ELCIA.

#1 Les collabor’acteurs au cœur de l’action

Ils s’appellent Manon, Pierre, Sihame, Benoît, Lydérick, Erwan, Alaeddin ou encore Damien et ils sont les visages du nouveau site web d’ELCIA ! Comme déjà vu dans ses dernières campagnes de communication, ce sont les collaborateurs du Groupe eux-mêmes qui ont joué les acteurs pour apporter une touche humaine, réaliste et chaleureuse. Un beau signe d’engagement pour un site unique !

#2 Une expérience de navigation repensée et simplifiée

Accompagnées par l’équipe UI/UX de Swwwap, les équipes ELCIA sont parties d’une feuille blanche pour repenser entièrement l’arborescence de ce nouveau site. Avec un objectif : faire conjuguer les standards actuels du web avec les habitudes de clients menuisiers pas forcément experts du digital et en manque cruel de temps. Interface, menu, blocs : tout a été pensé pour une navigation User-friendly permettant à chaque visiteur de trouver rapidement et facilement son information. Une simplicité poussée jusqu’au copywriting : l’entièreté des textes ont été réécrits pour être plus courts, plus clairs et plus percutants.

#3 Un design repensé, plus proche des valeurs d’ELCIA

Le fond mais aussi la forme ! Le design a fait lui aussi l’objet d’un chantier en profondeur pour offrir un site web élégant, épuré et convivial. En adéquation avec le positionnement et les valeurs du Groupe ELCIA.

#4 L’ensemble de l’écosystème du Groupe présent

AlloTools, Revel’Home, Krafteo, Eldo : tous les partenaires du Groupe ELCIA sont présents ! Un site Groupe, symbole de la collaboration et de la connectivité de l’écosystème d’éditeurs de logiciels experts créé par ELCIA. Ce nouveau site reflète ainsi mieux la digitalisation de la chaîne de valeur du secteur, du gammiste au Revendeur-Installateur en passant par le Fabricant.

#5 La marque employeur mise en avant

Avec plus de 40 recrutements par an, ce nouveau site est aussi un outil précieux pour la marque employeur du Groupe ELCIA. Le menu Carrières a fait partie de la refonte de l’arborescence pour être repensé et développé. Quatre nouvelles pages qui permettent d’accéder aux offres d’emploi et d’entrer dans les coulisses d’ELCIA et de ses métiers.

#6 Des contenus à forte valeur ajoutée pour le secteur

Un nouveau site web qui continue de mettre à disposition de nombreux contenus à forte valeur ajoutée pour l’ensemble de la profession : tendances du marché, conseils pratiques pour le quotidien des Revendeurs – Installateurs, témoignages clients inspirants ou encore actions à impact déployées dans le cadre de la stratégie RSE du Groupe ELCIA.

« Nous avons pris beaucoup de plaisir à collaborer avec l'équipe ELCIA aussi sympathique que compétente, pleinement engagée dans le projet. Tout au long de cette refonte, notre priorité a été de livrer un site de grande qualité, en répondant aux défis techniques et UX. Nous avons travaillé main dans la main pour créer une plateforme performante et évolutive. » Victorien LELEU, Fondateur de Swwwap.

