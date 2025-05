Venezia et Firenze : nouvelles lignes de la collection duravert

Découvrez l’alliance parfaite entre le laiton, le design, l’innovation et un savoir-faire artisanal !

→ Ligne Venezia

La poignée se distingue par sa forme asymétrique, dotée d’un col carré galbé d’un côté, se prolongeant en une poignée rectiligne, créant un contraste subtil et moderne.

La poignée peut être installée sur la porte de deux manières pour un effet distinct :

Col galbé vers le haut : le laiton massif est mis en valeur, créant ainsi une allure élancée et raffinée.

Col galbé vers le bas : le design unique de la poignée est mis en avant, soulignant les courbes délicates de la poignée.

→ Ligne Firenze

La ligne Firenze séduit avec sa poignée en forme de goutte. Ses lignes douces et épurées sont mises en valeur par les coins arrondis de sa rosace carrée. Résolument élégante, cette poignée douce et équilibrée attire le regard et invite au toucher, apportant une dimension raffinée à votre intérieur.

Un design pensé pour toute la maison

Disponible dans une gamme complète, les lignes Venezia et Firenze garantissent une harmonie esthétique sur toutes les menuiseries.

Des finitions tendances

Les lignes Venezia et Firenze bénéficient d’une finition exceptionnelle en laiton massif, conférant à chaque pièce une qualité unique et un cachet incomparable.

Les différentes finitions, comme le chromé ou le satiné, permettent de créer des ambiances variées : la poignée Venezia en bronze satiné s’accorde parfaitement avec des tons clairs pour une atmosphère chaleureuse et délicate. En anthracite satiné, la poignée Firenze apporte des contrastes saisissants dans des espaces lumineux, soulignant le caractère moderne de l’ensemble.

10 ans de garantie pour la qualité de la surface

Les poignées Venezia et Firenze sont dotées du revêtement Resista et bénéficient de 10 ans de garantie pour la qualité de leur surface. La haute qualité de ce revêtement reste ainsi intacte même en cas d’utilisation intensive ou dans des conditions climatiques extrêmes.

L’excellence au service de vos exigences

Avec plus de 70 ans d’expertise, HOPPE propose des poignées alliant artisanat et innovations. Chaque poignée des lignes Venezia et Firenze sont conçues pour répondre aux attentes les plus exigeantes et valoriser les espaces avec des solutions uniques et haut de gamme.

Un savoir-faire reconnu depuis 1952

Les lignes Venezia et Firenze sont fabriquées dans les usines HOPPE implantées en Europe et bénéficient de 10 ans de garantie sur leur fonctionnement mécanique.

Ces deux nouvelles lignes répondent aux attentes qualitatives, techniques et esthétiques d’une architecture durable et éco-responsable :