Le Pôle Habitat FFB Grand Paris élit son nouveau président

Le Pôle Habitat de la Fédération Française du Bâtiment (FFB) Grand Paris annonce avoir élu son nouveau président en la personne de Marc Gédoux, directeur général de Pierre Étoile. Fort de 30 ans d’expérience dans la promotion immobilière, il s’efforcera de développer l’entraide entre professionnels et la reconnaissance du statut de bailleur privé durant son mandat de trois ans.

À l’issue de la dernière assemblée générale du Pôle Habitat de la FFB Grand Paris, Marc Gédoux, directeur général de Pierre Étoile, a été élu comme nouveau président pour un mandat de trois ans. Il remplace Emmanuel Fournier, directeur général adjoint de Spie Batignolles Immobilier.

Ingénieur diplômé de l’École Spéciale des Travaux Publics (ESTP), du Centre des Hautes Études de la Construction et de l’ICH, Marc Gédoux commence sa carrière à la Caisse des Dépôts, avant de rejoindre Les Nouveaux Constructeurs, puis Franco-Suisse. En 2005, il devient ensuite directeur général de Pierre Étoile.

Développer l’entraide dans un contexte de crise

Fort de plus de 30 ans d’expérience dans la promotion immobilière, le nouveau président du Pôle Habitat FFB Grand Paris souhaite impulser une dynamique d’entraide entre les professionnels et une mutualisation des bonnes pratiques et idées, notamment dans le contexte actuel de crise du logement neuf.

« Malgré un contexte de crise, l'année 2024 laisse présager un déblocage du marché grâce notamment à l'amorce d'une stabilité ou même une légère baisse des taux bancaires », tempère toutefois le nouveau président.

Autre objectif de Marc Gédoux : faire reconnaître la création d’un réel statut de bailleur privé.

« 57 % des logements locatifs appartiennent à des particuliers, et seulement 2 % à des investisseurs institutionnels. Il est donc urgent de soutenir concrètement les bailleurs privés, dans le neuf comme dans l’ancien, grâce à un système d’amortissement sur le bien et le coût des travaux », estime-t-il.

C.L.

Photo de une : Marc Gédoux - Pôle Habitat FFB Grand Paris