Quels moyens alloués à la filière forêt-bois en 2025 ?

Dans le cadre de son déplacement au Salon international de l’Agriculture et de ses échanges avec les acteurs de la filière forêt-bois, Agnès Pannier Runacher annonce la répartition budgétaire des moyens alloués au secteur en 2025.

La construction bois prend de plus en plus d’ampleur en France. Le chiffre d’affaires du secteur atteignait 4,6 milliards d’euros en France, soit +14,3 % par rapport à 2020, selon la Fédération Française du Bâtiment (FFB).

Pour entretenir la dynamique du secteur, et dans le cadre de son déplacement au Salon international de l’Agriculture, la ministre Agnès Pannier-Runacher a dévoilé plusieurs annonces lors de ses échanges avec les acteurs de la filière forêt-bois engagés pour l’adaptation au dérèglement climatique.

Un ensemble de mesures pour maintenir la dynamique

La ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche a notamment annoncé les moyens qui seront alloués aux appels à projets Industrialisation performante des produits bois (IPPB) et Biomasse chaleur pour l’industrie du bois (BCIB) pour 2025. Agnès Pannier-Runacher en a également profité pour dévoiler les moyens qui seront alloués à la préservation et la protection des forêts.

Concrètement, en 2025, la seconde vague de l’appel à projet IPPB, ouverte jusqu’au 24 avril 2025, sera dotée d’un budget de 47,1 millions d’euros, issus de la planification écologique et du budget propre du ministère. Un nouvel appel à candidature pour l’appel à projet BCIB sera également ouvert, et mobilisera 25 millions d’euros du Fonds chaleur. Enfin, le fonds pérenne pour le renouvellement des forêts sera alimenté de 135 millions d’euros cette année.

Par ailleurs, la ministre a annoncé le maintien en 2025 de l’existence de l’ensemble des dispositifs prévus et ouverts en 2024.

