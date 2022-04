Lilian Daurie, nouveau directeur développement du groupe Vega

Fin mars dernier, Lilian Daurie, ancien directeur opérationnel de la gamme chaux de Saint-Astier, intégrait le groupe Vega. En tant que nouveau directeur développement du fabricant de solutions complètes pour la rénovation et la préservation de bâtis anciens, l’homme de 54 ans devra accompagner le déploiement territorial de la marque.

Implanté depuis 20 ans dans le Val de Loire, le groupe Vega, fabricant d’enduits et de mortiers pour la préservation du bâti français, prévoit un déploiement territorial.

C’est dans ce sens que Lilian Daurie occupe depuis le 31 mars le poste de directeur développement de la marque.

« C’est avec un grand plaisir que j’intègre le Groupe VEGA qui, en plus de son expérience prouvée dans le secteur du bâtiment, incarne des valeurs familiales et humaines dans lesquelles je me retrouve », se réjouit l’intéressé dans un communiqué.

L’homme de 54 ans élargit également ses horizons. Après avoir été pendant 13 ans le directeur général opérationnel de Saint-Astier sur les produits chaux, Lilian Daurie devra « stimuler la croissance du groupe dans les milieux de la rénovation et de la restauration ». Mission qui se traduira par la mise en place d’investissements organiques et externes, appuyé par l’expertise des 50 collaborateurs.

« Nous sommes particulièrement heureux de voir Lilian rejoindre nos équipes. Son expérience et son expertise seront des atouts précieux pour participer à la croissance raisonnée mais ambitieuse de notre entreprise », s’exprime à son tour Hervé Grumeau, président du groupe Vega.

Virginie Kroun

Photo de Une : Groupe Vega