Lionel Zbinden, nouveau directeur marketing de Mapei France

Ce jeudi 28 octobre, Mapei France, a annoncé une nomination. Lionel Zbinden devient directeurmMarketing du fabricant des solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie. Un poste pour lequel l’homme est à la hauteur, après 30 ans de carrière parmi des grandes marques du bâtiment, dont 15 en marketing.

Du haut de ses 53 ans, Lionel Zbinden poursuit au sein de Mapei France une carrière de 30 ans dans le domaine du bâtiment. On pense notamment à son évolution dans de grands groupes internationaux comme le français Lafarge, l’espagnol Ursa ou bien le suisse Zehnder et ses marques Acova, Zehnder ainsi que Runtal.

Depuis plus de 15 ans, il est à la tête de directions marketing. Un bon bagage pour faire rayonner l’activité de Mapei et ses solutions de mise en œuvre et de décoration pour le bâtiment, les travaux publics et l’industrie. Le nouveau directeur marketing de la marque aura sous sa responsabilité une équipe d’environ vingt personnes, réparties entre les pôles marketing opérationnel, communication, formation et développement produits et marchés.

Son objectif ? « Affirmer les valeurs et engagements en faveur de l’environnement » du fabricant, sujet sur lequel il se décrit très « sensible ».

Virginie Kroun

Photo de Une : Mapei France