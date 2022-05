Nouveaux élus au sein de la Capeb

Les élections présidentielles ont aussi été rythmées par les élections à la Capeb. Jean-Christophe Repon demeure à la présidence, tandis que six nouveaux élus débarquent au sein de la confédération, répartis entre le bureau et le conseil d’administration.

C’est durant la réunion du Conseil d’administration le 5 mai dernier, que la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (Capeb) a élu son bureau confédéral.

Des nouveaux au sein de la trésorerie et du secrétariat

Élu depuis 2020 à la présidence, Jean-Christophe Repon, artisan électricien établi dans le Var, renouvelle son mandat.

Autrefois administratrice confédéral, Corine Postal, collaboratrice dans une entreprise de couverture, devient première vice-présidente en charge des affaires sociales dans les Yvelines.

Le président de la délégation Puy-de-Dôme de la Capeb, Gilles Chatras, tient maintenant le rôle de vice-président en charge du Réseau. Le plaquiste-plâtrier en Haute-Garonne David Morales, quant à lui, gérera la vice-présidence des affaires économiques.

Côté trésorerie, la Capeb nationale accueille une nouvelle tête : Christophe Bellanger. Le nouveau trésorier de la confédération saura sûrement mettre à profit ses 35 ans d’expérience en tant que fondateur et gérant de sa propre entreprise d’électricien dans le Maine et Loire. Il sera accompagné de son trésorier adjoint, Francis Mathieu, couvreur-charpentier-zingueur dans la Creuse.

Autre nouvelle à la confédération : Laure Vial, gestionnaire d’une entreprise de plomberie-chauffage dans les Alpes de Haute-Provence, adhérente à la Capeb depuis 1986. Laure Vial a par ailleurs présidé la Capeb de son département de 2011 à 2020. Le tout en débutant en parallèle, en 2016, sa présidence au sein de la Chambre de Métiers des Alpes de Haute-Provence, achevée en 2021. C’est en 2020 qu’elle intègre le Conseil d’administration de la Capeb, en tant que membre individuel, avant de devenir cheffe de file des questions Compétences et formation en 2021. Et comme porter la double-casquette ne semble pas l’effrayer, Laure Vial intègre le Bureau confédéral de la Capeb en tant que secrétaire, tout en restant vice-présidente de l’Union régionale Capeb PACA Corse.

Thierry Ravon, réélu au poste de secrétaire adjoint, collaborera avec la nouvelle secrétaire, armé de l'expérience acquise dans son entreprise de carreleur en Charente.



Quatre nouveaux élus au Conseil d'administration



Précédant l’élection du bureau confédéral, une Assemblée générale de la Capeb s’est tenue du 21 au 22 avril. Le premier jour a été l’occasion d’élire le nouveau Conseil d’administration de la confédération, qui compte aujourd’hui quatre nouveaux administrateurs.

Plombier chauffagiste établi depuis 2002 dans l’Aisne, Hervé Pruvot a été désigné délégué de la 2ème circonscription élective de la Capeb, regroupant les départements des Hauts-de-France et de Normandie. Il faut dire que sa structure de quatre salariés adhère depuis 2003 à la Capeb de l’Aisne, où il occupe le poste de trésorier adjoint. Son implication dans l’artisanat du bâtiment va jusqu’au service de santé au travail du BTP de la commission départementale de Qualibat, au CPSTI. Hervé Pruvot est aussi membre de la commission territoriale de la Chambre de Métiers des Hauts-de-France.

La 8ème circonscription élective de la Capeb, qui couvre tous les départements de la région Auvergne Rhône-Alpes, est depuis fin avril entre les mains de Christelle Rozier. En tant que gestionnaire d’une entreprise artisanale de maçonnerie dans la Drôme, elle gère à la fois la comptabilité, le secrétariat et des missions de géomètre-topographe. Sa société, spécialisée en taille de pierre dans la restauration du bâti ancien, est inscrite à la Capeb depuis 1992. Christelle Rozier est également la 1ère vice-présidente de la Capeb Drôme. Dans la région AuRA, elle exerce d'autres fonctions, dont celle de présidente de la commission emploi-formation de la CPRE.

L’électricien Gilles Mailet est élu en tant que conseiller, au titre de président de l’UNA Équipement Électrique et Électro-Domotique, dont il est conseiller professionnel depuis 2014. Son entreprise angevine d’électricité emploie 14 salariés.

Maurice Karotsch, quant à lui, entre au Conseil d’administration confédéral en tant que membre individuel. Il fait partie de la cinquième génération à gérer Peintures Karotsch, entreprise familiale de peinture et isolation, fondée en 1870 et qu’il reprend en 1984. Il adhère à la Capeb en 2006 et devient par la suite président de la Capeb Bas-Rhin et de la Capeb Grand Est. Maurice Kartosch est aussi élu à la Chambre de Métiers Alsace et 1er vice-président de l’U2P du Grand Est, tout en exercant, depuis 2017, la fonction de conseiller technique à l’Union internationale des entrepreneurs en peinture (UNIEP).

Virginie Kroun

Photo de Une : Seignette Lafontan CAPEB 2022