Pierrick Borde, nouveau Directeur régional Sud-Est de PUM

Après onze ans passés au sein de l'enseigne PUM (groupe SGDB), en tant que responsable de l'agence de Caen et Saint-Lô puis responsable de secteur de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département des Vosges, Pierrick Borde a été nommé Directeur régional Sud-Est de l'enseigne en septembre dernier.

PUM, filiale du groupe Saint-Gobain Distribution Bâtiment France (SGDB) spécialisée dans les solutions en matériaux de synthèse destinées aux entreprises du BTP, annonce la nomination de Pierrick Borde, 38 ans, au poste de Directeur régional Sud-Est.

Diplômé d'un Master 2 en Économie, Gestion et Commerce, Pierrick Borde a commencé sa carrière en passant quatre ans au sein du groupe Crit, d'abord comme attaché d'agence, puis comme responsable d'agence d'emploi au Havre.

Il rejoint ensuite l'enseigne PUM en 2010, en tant que responsable de l'agence de Caen et de Saint-Lô, puis devient responsable de secteur de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département des Vosges en septembre 2014.

Depuis septembre 2021, Pierrick Borde a été nommé Directeur régional Sud-Est. Il aura pour mission de développer les parts de marché de l'enseigne, tout en rééquilibrant le mix métiers, et de proposer aux clients de nouvelles solutions digitales. Pour rappel, PUM avait fait évoluer et rendu « responsive » son site internet en février dernier pour fluidifier la navigation et le passage de commandes pour ses clients.

« La promotion interne est un levier très fort de notre programme PURE puisque 10 % de nos collaborateurs ont connu une évolution au cours des 3 dernières années. La nomination de Pierrick Borde illustre parfaitement notre volonté de donner un maximum de chances aux talents de chacun par l’écoute et l’accompagnement tout au long de leur carrière », explique Sibylle Daunis, directrice générale de PUM.

En interne, Pierrick Borde espère notamment voir le nouvel outil de la « carte des compétences » se développer, pour que chaque collaborateur « puisse s'engager pleinement sur ses missions ». « Nous mettrons bientôt en œuvre les plans d’actions et les formations nécessaires », précise-t-il.