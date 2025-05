L’usine « Rhône Ciments » de Cem’In’Eu a un nouveau directeur. Il s’agit de Noël Bonhomme, qui aura pour mission de « faire grandir l’usine » en accord avec les « engagements environnementaux et sociaux du groupe ».

Le groupe Cem’In’Eu annonce la nomination d’un nouveau directeur pour son usine « Rhône Ciments », située à Portes-lès-Valence, dans la Drôme.

Le nouveau directeur de l’usine se nomme Noël Bonhomme. Il dispose de 12 ans d’expérience dans la direction de sites de production dans les secteurs manufacturier et automobile. Il a notamment passé 15 ans chez Gerflor.

« Son approche pragmatique du changement et son engagement pour un leadership humain et incarné ont marqué ses précédentes expériences », souligne le groupe dans un communiqué.

Faire de l'usine une référence en matière de ciment bas carbone

Noël Bonhomme aura pour principale mission de « faire grandir l’usine Rhône Ciments comme un site de référence dans la production de ciments bas carbone, en lien avec les engagements environnementaux et sociaux du groupe », précise Cem’In’Eu.

Dans le détail, il pilotera les opérations industrielles du site, assurera la performance et la sécurité des installations, et accompagnera les équipes « dans un esprit de progrès continu et de transformation durable ».

Pour rappel, le groupe Cem’In’Eu dispose d’une seconde usine, « Aliénor Ciments », située dans le sud-ouest de la France. Avec sa stratégie de réduction de l’empreinte carbone de son activité et de ses produits, ses deux usines sont implantées à proximité du réseau ferré ou accessible par voie fluviale.

Par Claire Lemonnier

Photo de une : Noël Bonhomme