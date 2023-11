Depuis le 15 novembre, le Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB), a un nouveau directeur général, en la personne de Stéphane Le Guirriec, déjà fort de 13 ans d’expérience au sein du CERIB.

Stéphane Le Guirriec, 57 ans, vient d’être nommé directeur général du Centre d’Études et de Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB), après 13 ans d’expérience au sein du centre. Il remplace Gilles Bernardeau, qui était à ce poste depuis 2016.

Diplômé d’études de commerce option juridique et fiscale, mais aussi en droit des affaires, comptabilité et finances, et en tant que juriste conseil d’entreprise et médiateur, Stéphane Le Guirriec rejoint en 2000 le groupe Lexibook, en tant que directeur administratif, financier et DRH.

En 2010, il arrive au CERIB en qualité de secrétaire général. Deux ans plus tard, il devient directeur général adjoint organisation management, puis directeur général délégué, à compter de 2016.

Une figure engagée dans la construction durable et l’économie circulaire

Il est également, depuis 2018, président de l’Institut Carnot MECD (Matériaux et Équipements pour une Construction Durable), et parallèlement, depuis 2020, directeur général d’AGYRE, hub d’accélération de l’économie circulaire dans le secteur de la construction. Toujours en 2020, Stéphane Le Guirriec devient également directeur général de « CTI CD », une filiale du CERIB.

Depuis le 15 novembre, Stéphane Le Guirriec est désormais directeur général du CERIB, par décision du ministère de l’Économie, des Finances, et de la Souveraineté industrielle et numérique, après publication au Journal Officiel.

« Mon cap solide et clair s’inscrit dans la nécessité de faire face aux nombreux défis auxquels le monde de la construction est confronté dans une conjoncture durablement volatile. Les grandes transformations qui sont à l’œuvre, lui imposent de se réinventer autour d’un modèle où les enjeux environnementaux et sociaux doivent trouver leur juste place aux côtés de l’économique. C’est mon engagement au service de l’intérêt collectif de la filière de la construction et du rayonnement des solutions préfabriquées en béton », a déclaré le nouveau DG à la suite de sa nomination.

Et d’ajouter : « Notre centre doit plus que jamais être réactif, catalyseur d’innovation, au plus près des besoins des entreprises de notre tissu industriel, qu’ils soient scientifiques, écologiques ou sociétaux. Pour avancer collectivement vers l’excellence technique, le progrès environnemental et l’innovation numérique, le CERIB peut compter sur l’expertise et l’implication de ses équipes, sur des méthodes d’essais performantes et des équipements à la pointe de la technologie ».

Claire Lemonnier