Une nouvelle présidente pour l’ONPV

Depuis sa naissance en 2014, l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV) « analyse la situation et les trajectoires des résidents des quartiers populaires et mesure l’évolution des inégalités et des écarts de développement au sein des unités urbaines », rappellent les ministères de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et de la Transition énergétique dans un communiqué publié ce jeudi, qui dévoile la nouvelle présidente de l’instance : Laeticia Hélouet.

Un parcours en diapason avec la politique de la Ville

Diplômée de Sciences Po Rennes, de l’Institut national du service public (INSP), ainsi que de l’Institut national des études territoriales (INET), Laeticia Hélouet a une grande expérience dans le service public.

D’abord chargée de mission au Ministère de l’Économie et des Finances, de l’Action et des Comptes publics entre 2001 et 2007, elle travaille ensuite au Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et à la Ville de Saint-Denis.

De 2016 à 2021, Laeticia Hélouet devient rapporteure, tour à tour à la Cour des Comptes et au Comité d’éthique pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle s’accomplit également dans l’associatif, notamment en tant que présidente du Club 21ème siècle, qui défend la diversité et l'égalité des chances. Une thématique en diapason avec les enjeux de l’ONPV, qui vise à guider les acteurs de la politique de la ville, en particulier sur la question des quartiers populaires, et par extension la lutte contre les inégalités et les discriminations.

C’est donc avec « honneur » et « enthousiasme » que Laeticia Houlet a accepté d’assurer la présidence de l’ONPV, rattaché à l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT). « Honneur, parce que l’ONPV est un acteur essentiel d’une politique qui est au cœur de la promesse républicaine. Enthousiasme, parce que ce sujet a toujours été central dans mon parcours professionnel, comme dans mes engagements associatifs. Mettre mon parcours au service de cette politique publique est un engagement citoyen fort, ayant moi-même grandi dans un quartier populaire », développe la présidente.

Olivier Klein, ministre chargé du Logement et la politique de la Ville et à l’origine de cette nomination, n’a pas manqué de se réjouir : « À un moment où nous imaginons avec les habitants le futur de leurs quartiers, je suis heureux que Laetitia Hélouet participe aux travaux qui alimentent le gouvernement, car je veux impulser de nouvelles ambitions pour l’émancipation des habitants des quartiers populaires ».

La santé des quartiers et de leurs bâtiments semble être au coeur du mandat du ministre. En témoignent sa visite en juillet de Trappes, en pleine rénovation urbaine, ou bien la démarche « Quartiers Résilients », lancée par Olivier Klein en septembre dernier.