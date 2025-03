Un labyrinthe réinventé

Loin de l’image traditionnelle du labyrinthe synonyme de perte et de complexité, HI-MAZE se veut un parcours exploratoire stimulant les sens et la réflexion. Conçue pour favoriser l’interaction et l’expérimentation, l'installation se compose de panneaux muraux sculpturaux et d'assises en HIMACS, stratégiquement agencés pour guider les visiteurs à travers un itinéraire ponctué de jeux de lumière et d’ouvertures inattendues.

L’harmonie entre matériaux, lumière et nature est au cœur du projet : les formes minimalistes des structures en HIMACS rappellent un paysage urbain dépouillé, où la matérialité dialogue avec la perception spatiale des visiteurs.

Un matériau au service de l’innovation

HI-MAZE met en lumière tout le potentiel du Solid Surface HIMACS, un matériau reconnu pour ses performances esthétiques et fonctionnelles. L’installation exploite les techniques avancées de thermoformage et d’usinage CNC, réalisées par Luxu Design pour IDC.

Les murs labyrinthiques utilisent la gamme Alpine White Ultra-Thermoforming, idéale pour créer des reliefs en vagues et des motifs sculptés sublimés par des jeux d’éclairage subtils. Cette technologie ne répond pas seulement à des critères esthétiques : elle illustre également un engagement envers la durabilité, puisque ce matériau intègre 8 % de composants recyclés certifiés SCS.

Les assises et jardinières jalonnant le parcours adoptent les nuances élégantes Emerald et Sapphire de la collection HIMACS Lucent. Grâce à leur translucidité unique, ces surfaces se transforment en véritables éléments lumineux, modulés par un éclairage sur mesure conçu par Bespoke Lighting Solutions. L'effet obtenu évoque le charme nocturne des mégalopoles, amplifiant l’expérience immersive.

Un design respectueux de l’environnement

HI-MAZE s’inscrit dans une démarche de conception durable. Outre l’utilisation de matériaux recyclés, l’installation intègre un aménagement paysager conçu par Gruppo A' Piè. Cette approche fusionne l'architecture avec la nature, illustrant une vision du design urbain où l’homme et l’environnement coexistent en harmonie.

HIMACS : une matière au potentiel infini

Conçu pour répondre aux exigences des architectes et designers, HIMACS combine la robustesse de la pierre naturelle avec une flexibilité permettant la réalisation de formes complexes. Résistant à l’eau, au feu et aux chocs, ce matériau s’impose comme une solution idéale pour une multitude d’applications architecturales, tout en garantissant des normes d'hygiène élevées.

Avec HI-MAZE, Studio Cappellini Design et HIMACS réinventent l’expérience spatiale, offrant aux visiteurs un voyage sensoriel où la matière devient le vecteur d'une exploration artistique et fonctionnelle. Une expérience à ne pas manquer lors de la Milan Design Week 2025.

Projet : HI-MAZE

Lieu : Fuorisalone, Fabbrica del Vapore, via Giulio Cesare Procaccini 4 | Milan (Italie)

Conception architecturale : Studio Cappellini Design

Transformateur HIMACS : Luxu Design for IDC

Distributeur HIMACS : Sogimi

Matériau : HIMACS S305 Emerald, S303 Sapphire, S928 Alpine White Ultra-Thermoforming with SCS Recycled Content

Conception de l’éclairage : Bespoke Lighting Solutions

Espaces verts : Gruppo A’ Piè

Rendus : Studio Cappellini Design