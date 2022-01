Valérie Sfartz, nouvelle Déléguée Régionale de la Capeb Pays de la Loire

C’est sous un soleil tout à fait sympathique que le salon Artibat, organisé par la CAPEB Pays de la Loire a ouvert ses portes à Rennes. Pendant trois jours et comme depuis trente ans, des dizaines de milliers de visiteurs vont venir rencontrer plus de 1000 exposants qui se sont installés dans le parc des expositions pour la circonstance. Et les allées déjà bien remplies dès le premier jour laissent augurer une bonne fréquentation pour le cru 2018.