Salon Artibat : près de 900 exposants au rendez-vous

Reporté d'un an en raison de la crise sanitaire, le salon Artibat, organisé à Rennes (35) par la Capeb Pays de la Loire, a enfin pu ouvrir ses portes du mercredi 13 au vendredi 15 octobre, avec 900 exposants sur les 65 000 m2 du salon, répartis en cinq espaces : gros œuvre, second œuvre, équipement, lot technique, et gros matériel de TP.

Le salon Artibat s'est ouvert mercredi 13 octobre, et les visiteurs étaient au rendez-vous dès le premier jour. Des allées bien remplies Valérie Sfartz, la directrice du salon, a tenu un premier bilan faisant état de 900 exposants et de près de 40 000 visiteurs pré-enregistrés, soit un nombre équivalent aux éditions précédentes. Valérie Sfartz, la directrice du salon Cette année encore, l'espace CIRQ permet d'assister à des conférences, notamment axées sur la construction durable et la rénovation énergétique, et sur la présentation de start-up. Conférence en cours sur l'espace CIRQ « Au-delà de la manifestation, on aime parler sur Artibat des sujets qui font sens, tels que la RE2020 et le développement durable », a souligné la directrice du salon. Dans son discours, Valérie Sfartz a notamment mis l'accent sur l'espace « accessibilité » créé pour permettre aux visiteurs de se mettre dans la peau d'une personne en perte d'autonomie. « 130 m2 sont dédiés à un parcours accessibilité. Les visiteurs seront équipés d'un dispositif permettant de ressentir la difficulté de se mouvoir, pour prendre en considération le handicap avant qu'il n'arrive. On a créé un parcours avec des escaliers et des revêtements particuliers. L'idée étant de ressentir pour mieux construire, et développer des solutions adaptées au client final », détaille Valérie Sfartz. Alors que la journée de la qualité de l'air s'est tenue ce jeudi 14 octobre, l'Agence Qualité Construction (AQC) propose également d'aborder ce sujet, notamment au travers d'un jeu pédagogique et d'une maquette. Claire Lemonnier Photo de une : C.L.

