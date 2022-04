Xavier Huillard, le PDG de Vinci, reconduit pour un nouveau mandat

Président-Directeur Général de Vinci depuis 2010, Xavier Huilllard a été reconduit ce mardi par l’assemblée générale du groupe, pour un nouveau mandat de quatre ans. Âgé de 67 ans, il entame cependant son dernier mandat, et devra au cours de celui-ci, rendre ses fonctions pour des raisons de limite d’âge.

L’assemblée générale mixte des actionnaires de Vinci s’est réunie ce mardi 12 avril 2022 à la salle Pleyel à Paris, sous la présidence de Xavier Huillard, Président-Directeur Général du groupe. Ce dernier a obtenu 90,79 % des suffrages de l’assemblée et voit donc son mandat se renouveler pour une durée de quatre ans.

L’emblématique PDG de la deuxième entreprise mondiale des métiers des concessions et de la construction ne pourra néanmoins aller au bout de son nouveau mandat et devra passer la main au plus tard en avril 2025, avant son soixante-dixième anniversaire. « Le Conseil n’a pas l’intention de proposer une modification des limites d’âge prévues dans les statuts. Les fonctions de président du Conseil d’administration et de directeur général de Xavier Huillard seront donc dissociées avant la fin de son nouveau mandat », précise le groupe.

Diplômé de l’École polytechnique et de l’École nationale des ponts et chaussées, Xavier Huillard est arrivé chez Vinci en mars 1998, en tant que directeur général adjoint. Il préside notamment Vinci Construction de 2000 à 2002, avant d’occuper les fonctions de Président-Directeur Général de Vinci Energies de 2002 à 2004, puis de président de cette société de 2004 à 2005.

Avant de quitter ses fonctions, le PDG de Vinci s’est fixé plusieurs objectifs comme celui d’anticiper la sortie de l'activité autoroute, ou encore de maintenir Vinci Airports comme relais de croissance. Il souhaite également mettre à profit le rachat de Cobra IS, appliquer la stratégie environnementale du groupe et bien évidemment préparer sa succession.



Robin Schmidt

Photo de une : ©Reuters