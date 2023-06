Xavier Menut, nouveau directeur du réseau Expert Rénovateur K.Line

Nouvelle gouvernance pour le réseau « Expert Rénovateur K.Line » avec l'arrivée de Xavier Menut en tant que nouveau directeur général. Il succède à Jean-Pierre Liébot, fondateur du réseau, désormais président du groupe Liébot.

Arrivé chez K.Line en tant que responsable communication en 2000, Jean-Pierre Liébot a créé le réseau des Experts Rénovateurs K.Line en juin 2008, alors que l'entreprise réalisait 70 % de son activité sur le marché du neuf.

Jean-Pierre Liébot a souhaité établir un partenariat solide avec les clients rénovateurs, basé notamment leur référentiel qualité avec Socotec, et la variante aluminium pour inciter l'activité des partenaires. Aujourd'hui, le réseau compte 212 agences à travers toute la France.

Lors de la 16ème convention annuelle à La Baule, Jean-Pierre Liébot a passé le flambeau à Xavier Menut. « Je suis ravi de transmettre aujourd'hui ce beau réseau à Xavier. Depuis 10 ans, nous l'animons avec passion et nous partageons la même vision. Je crois en la force du collectif et je suis convaincu de son efficacité et de son avenir. Un partenariat solide et étroit entre l'industriel et les installateurs ; c'est le sens de l'histoire avec nos clients », a déclaré Jean-Pierre Liébot.

De nouveaux défis

Xavier Menut, âgé de 46 ans, a rejoint K.Line en juin 2011 en tant que commercial en Lorraine. En 2013, il s'est associé à Jean-Pierre Liébot et aux Experts Rénovateurs K.Line, co-animant ainsi une partie de la France. En 2017, il est devenu responsable opérationnel du réseau pour accompagner et accélérer son développement, et compte actuellement cinq animateurs terrain à ses côtés.

Depuis le 1er juin 2023, Xavier Menut est responsable du développement, de l'animation et de la stratégie du réseau. Il s'attellera notamment à la création de nouveaux services digitaux inédits afin de répondre aux demandes des utilisateurs, à la mise en place d'une démarche éco-vertueuse et au lancement de formations pour aider les partenaires à former et à maintenir leurs collaborateurs compétents.

« Le partenariat Expert Rénovateur est une aventure basée sur la confiance, l'échange et l'envie de travailler ensemble. C'est un succès collectif qui nous a permis de voir l'évolution de nombreux partenaires. De nouveaux défis se présentent à nous avec notre outil en ligne d'estimation du changement de fenêtres et de portes, en fourniture et pose. Aussi précis, c'est inédit ! », a commenté Xavier Menut.

Marie Gérald

Photo de une : Xavier Menut & Jean-Pierre Liébot - ©K.Line