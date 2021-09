K.Line accompagne les installateurs dans la vente en ligne

Évolution de la RT 2005 – Label BBC, la future RT 2012 introduit une obligation d'efficacité énergétique minimale du bâti et généralise les Bâtiments Basse Consommation (BBC). K-LINE, accompagne ses clients et les aide à répondre aux exigences des bâtiments BBC et bientôt RT 2012, en leur proposant une offre produit toujours plus performante qui ne tient plus uniquement compte de l'isolation thermique de la fenêtre mais aussi de ses apports solaires et de sa transmission de lumière naturelle.