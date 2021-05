Les tubes en acier fabriqués en France par ArcelorMittal seront désormais labellisés « Véritube ». Ce signe de distinction répond aux attentes des clients qui accordent une attention toujours plus importante à la provenance des produits et à leur impact sur l’environnement. Il permet aussi à l’industriel de mettre en lumière ses sept usines implantées sur le territoire français, et de valoriser son savoir-faire.

Véritube doit permettre à ArcelorMittal de se différencier sur un marché « extrêmement concurrentiel et marqué par un niveau élevé d’importations à bas prix et à bas standards environnementaux », déclare Adrian Alecu, directeur Commercial et Marketing d’ArcelorMittal Europe – Tubular Products.

« Les tubes Véritube de notre Division sont produits en France, près de chez nos clients, avec de fortes exigences de qualité et de respect de l’environnement », poursuit-il, répondant ainsi aux besoins d’un marché qui s’attache de plus en plus à la provenance des produits et à leur impact environnemental et social.

« En tant que producteur leader national et grâce au label Véritube, nous renforçons le lien avec nos clients au bénéfice de l’industrie française et des communautés où nous sommes implantés », ajoute Adrian Alecu.

Ce label est également l’occasion pour l’industriel de valoriser son savoir-faire et d’identifier « ce qui fait la force » de la société : des tubes en acier fabriqués en France, de la bobine d’acier jusqu’au produit fini.

Les 7 usines françaises d’ArcelorMittal Europe – Tubular Products permettent une production locale, avec à la clé de nombreux avantages, avance un communiqué : coûts logistiques moindres et économies d’énergie, rapidité et gain de temps, meilleures fiabilité et traçabilité, relation client renforcé, limitation des émissions de CO2. L’usine de Lexy (Meurthe-et-Meuselle) est la première usine à fabriquer des solutions labellisées Véritube.

Les tubes en acier « Véritube » serviront notamment le marché de la construction (structures, toitures, échafaudages) et de l’énergie (sprinklers, climatisation, conduits), précise enfin l’industriel.

Rose Colombel