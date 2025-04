La construction d’une usine d’assemblage de panneaux photovoltaïques a débuté à Mandeure, près de Montbéliard (Doubs). Porté par le groupe chinois Das Solar, ce projet devrait induire la création de 600 emplois.

Le groupe chinois Das Solar vient de lancer la construction d’une usine d’assemblage de panneaux photovoltaïques près de Montbéliard, dans le Doubs.

Créé en 2018, Das Solar compte à ce jour 14 usines à travers le monde, totalisant une capacité de 55 gigawatts (GW).

Il s’agit de la première implantation européenne du groupe, qui a investi 109 millions d’euros dans ce site.

Ce dernier, installé sur une ancienne friche industrielle de dix hectares, comprendra deux lignes de production pour une capacité de 2 GW par an dans un premier temps, et la création de 600 emplois.

Les panneaux photovoltaïques fabriqués seront destinés à des parcs solaires flottants, en toitures et en ombrières.

D’autres projets prévus par Das Solar dans le département

À terme, le groupe prévoit de créer une deuxième unité de production de deux gigawatts dans le Doubs. Mais cette extension « dépendra du carnet de commandes », a toutefois précisé Frédéric Barbier, directeur du projet d’implantation.

Pour proposer « une filière complète made in France », Das Solar envisage également de construire une usine de cellules photovoltaïques à Sochaux. S’il se concrétise, ce projet impliquerait quant à lui 650 millions d’euros d’investissements et l’implantation de plusieurs partenaires industriels tels que des fabricants de films adhésifs, connecteurs, cadres aluminium et autres composants à proximité. Ainsi, 2 500 emplois pourraient être créés.

Selon Rémi Bastille, préfet du Doubs, l’État aurait promis « un accompagnement financier » de ce projet.

Pour rappel, deux autres usines géantes de panneaux photovoltaïques sont en projet en France : l’une à Hambach (Moselle), portée par le groupe HoloSolis, qui ambitionne d’en faire la plus grande d’Europe, et l’autre à Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône), prévue par le groupe français Carbon.

Par Claire Lemonnier (avec AFP)

Photo de une : Adobe Stock