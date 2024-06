Atlantic dévoile ses nouveautés pour l’année et tire un bilan du marché

Le groupe Atlantic a récemment dévoilé de nouvelles solutions qui allient confort, économies et respect de l’environnement. La marque s’est également attardée, lors d’un point presse, sur l’état des différents marchés du secteur. Et visiblement, l’entreprise a su faire preuve de résilience au cours des derniers mois.

À en croire le groupe Atlantic, le début de l’année 2024 n’a pas été si mauvais, malgré le mauvais état de forme de la construction neuve et le contexte économique que l’on connaît. Mieux encore, pour la plupart des marchés, l’entreprise nourrit de bons espoirs pour la seconde partie de l’année.

Atlantic, spécialisé dans la fabrication de solutions de confort thermique multifonctions et multi-énergies, va dévoiler près de 20 nouveautés dans le courant de l’année. Radiateur, chauffe-eau thermodynamique, sèche-serviettes… La marque a présenté plusieurs de ces solutions à l'occasion d’un point presse, et s'est attardée sur la conjoncture des différents marchés.

Le chauffe-eau thermodynamique à la peine en comparaison de l’électrique

Concernant les chauffe-eaux électriques individuels et les chauffe-eaux thermodynamiques, le marché a été plutôt stable sur ce début d’année. Un bon état de forme qui s’explique notamment par les effets du changement d’énergie parmi les clients.

Le chauffe-eau électrique semble être dans une meilleure dynamique que le chauffe-eau thermodynamique, qui lui, vit deux réalités très différentes. Ce dernier se porte mieux pour ce qui est de la rénovation que pour le neuf. En net recul dans la construction neuve, le marché connaît en revanche une progression concernant la rénovation, avec +7 % l’an dernier. Une tendance qui devrait être similaire cette année.

Atlantic en a également profité pour présenter Calypso, son chauffe-eau thermodynamique écologique et économique, qui s’adapte à toutes les configurations de logements. Celui-ci sera disponible dès le mois d’octobre prochain, et sera présenté plus en détail à l’occasion de Batimat, en septembre prochain.

Le marché du chauffage électrique porté par la rénovation

Pour ce qui est du chauffage électrique, le marché a connu une baisse de -20 % en 2023. Atlantic penche pour une baisse continue en 2024, mais celle-ci devrait être inférieure à celle de l’année passée. Un relatif optimisme qui s’explique par le fait qu’aujourd’hui, il y a encore 72 millions d’émetteurs sur le parc résidentiel français. Un chiffre qui a très peu évolué au cours des 10 dernières années.

Il existe dans les logements français de nombreux chauffages électriques en association avec la PAC air/air ou air/eau. Un parc qui, avec l’ensemble des innovations et des produits apportés, sera amené à être rénové.

Le chauffage Galapagos d’Atlantic sera disponible en septembre. Celui-ci permet d’économiser 30 % sur la facture de chauffage électrique, notamment grâce à sa fonction d'auto-programmation et au suivi des consommations disponible sur l’application Atlantic Cozytouch.

De plus en plus de sèche-serviettes dans les foyers français

Concernant le marché des radiateurs sèche-serviettes, son taux croît d’un point par an. Aujourd'hui, 25 % des salles de bains sont équipées de cette solution. Il y a 10 ans, c’était 15 %. C’est un marché de premier équipement, ce qui explique la confiance d’Atlantic envers celui-ci pour l’avenir.

Atlantic commercialisera son nouveau sèche-serviettes Doris en septembre prochain. Celui-ci présente notamment la particularité d’être pilotable à distance, grâce à l’application Atlantic Cozytouch. Sa capacité de portage de serviettes, déjà optimisée avec l’inclusion de deux patères, a été augmentée avec l’ajout de tubes supplémentaires.

Jérémy Leduc

Photo de une : J.L.