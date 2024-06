À l’approche de l’été, Saint-Gobain Glass met en avant ses solutions de confort thermique. Sa gamme Eclaz comprend trois vitrages avec des fonctionnalités complémentaires. On relève, selon les modèles, une diminution de la période de surchauffe, une protection contre le froid, le tout en favorisant l’apport de lumière naturelle.

C’est un sujet prégnant dans un contexte d’instabilité climatique et de précarité énergétique : le confort thermique. Alors, pour y rémédier, on se penche souvent sur l’enveloppe du bâtiment, à savoir l’isolation des murs et des toitures, mais également celle des menuiseries.

Or, certes, pour les fenêtres et les baies, la châssis a son importance. Mais « on oublie souvent, et les menuisiers en particulier, de parler de l'élément qui représente 70 % à 80 %, en fonction du type de châssis utilisé, la surface de la fenêtre : le vitrage. Alors qu'il a un impact (…) sur les économies d'énergie (…) et sur [le] confort en hiver et en été », souligne Bruno Mauvernay, directeur Commercial et Marketing de Saint-Gobain Glass.

C’est à la lumière de ces constats que Saint-Gobain Glass avait révélé au salon Batimat 2022, sa gamme Eclaz.

Trois vitrages complémentaires

Commercialisé en janvier 2023, la gamme Eclaz comprend trois vitrages, avec des fonctionnalités complémentaires :

Eclaz Sun , un double vitrage à isolation thermique renforcée pour fenêtres très exposées, grandes baies vitrées et vérandas. Sa couche de contrôle solaire, tend à maximiser l’entrée de lumière naturelle, en réduisant, durant l’été, la période de surchauffe - supérieure à 26 °C - dans le logement (-56 %) . L’hiver, son isolation protège du froid. Selon les chiffres de Saint-Gobain Glass, les économies d’énergie en chauffage, comme climatisation générées par cette solution vont jusqu’à -10 % dans le Nord de la France et -23 % dans le Sud de la France. Et ce, comparé à un double vitrage de génération antérieure, c’est-à-dire avant 2000.



, le double vitrage « le plus transparent de la gamme ». , par rapport à un double vitrage ancienne génération. Eclaz Zen, une solution de double - voire de triple - vitrage adapté à toutes les façades. Elle est présentée comme un « compromis » entre protection solaire et lumière naturelle. Elle présente -16 % de consommation d’énergie et -34 % en période de surchauffe.

L’ensemble de ces double-vitrage sont compatibles avec le substrat bas carbone Oraé, mais aussi d’autres options additionnelles : le système Stadip Protect - qui protège contre les risques de blessures, les chutes dans le vide, l'effraction et le vandalisme -, le Stapid Silence - pour une meilleure isolation acoustique -, ainsi que le Bioclean, visant à limiter l’entretien du vitrage.

Une sensibilisation des installateurs à mener

Si Saint-Gobain Glass a lancé une communication publique pour sensibiliser le grand public, la place de l’installateur est importante. « On essaie d'aller leur expliquer ces concepts-là pour qu'ils puissent prêcher la bonne parole auprès des particuliers », mentionne à ce sujet Bruno Mauvernay.

Cela passe par la formation des clients menuisiers de Saint-Gobain Glass. « Il y a déjà pas mal de sessions qui ont été faites mais ce n'est jamais assez. Il faut continuer, il faut rééxpliquer », nous explique le directeur Commercial et Marketing de Saint-Gobain Glass. « On essaie de démocratiser l'utilisation de ces produits-là, parce qu'en France, typiquement, ce n'était pas le cas. D'ailleurs, une chose qui est très surprenante : on vend plus de vitrages, de contrôles solaires en Suède ou en Norvège », abonde-t-il.

Mais qu’en est-il du prix du produit, critère important alors que l’inflation endigue les projets de construction comme de rénovation ? D’après les estimations de M. Mauvernay, un vitrage standard concentre 10 % du prix d’une menuiserie, là où celui d’un Eclaz Sun et d’un Eclaz Zen occupe entre 11 et 13 %. « Sachant que mes fenêtres, je les installe pour au moins 20 ans », souligne l’intéressé.



Virginie Kroun

Photo de Une : Saint-Gobain Glass