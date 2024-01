La date est entourée dans l’agenda. Le Mondial du Bâtiment posera de nouveau ses valises à la Porte de Versailles en fin d’année. Cette édition 2024 s'enrichit et s’apprête à accueillir Equipbaie-Metalexpo, afin de toujours mieux répondre aux nouveaux défis.

Avec le succès qu’a connu le Mondial du Bâtiment en 2022, il était logique que l’on ait le droit à une nouvelle édition en 2024. Le Mondial du Bâtiment, ainsi que les trois salons Batimat, Interclima et Idéobain reviennent pour une nouvelle édition du 30 septembre au 3 octobre prochain, à Paris Expo Porte de Versailles.

Pour l’édition de cette année, les différents acteurs qui y participeront vont être invités à changer de perspective, comme l’explique Jean-Philippe Guillon, directeur du pôle construction de RX et directeur du Mondial du Bâtiment : « Cette nouvelle thématique pour le Mondial du Bâtiment traduit notre volonté d’inviter les exposants comme les visiteurs à prendre de la hauteur et à envisager les défis du secteur dans toutes leurs dimensions. Cela afin de donner un éclairage sur les évolutions à travers les innovations, sur les aspirations des professionnels et sur la transformation des territoires ».

Une dynamique qui s’articulera autour de quatre axes, choisis pour aider à analyser le présent et préparer l’avenir : adaptation, innovation, femmes et hommes du bâtiment, territoires.

Guillaume Loizeaud, directeur de l’édition 2022 du Mondial du Bâtiment, avait été pleinement satisfait du salon, au sortir d’une crise sanitaire sans précédent. Avec une progression de 15 % du nombre de visiteurs par rapport à l’édition de 2019, nul doute que l’édition 2022 a été couronnée de succès.

L’arrivée d’Equipbaie-Metalexpo

Mais pas de quoi rassasier les organisateurs de l’édition 2024. Afin d’aborder au mieux les nouveaux enjeux qui touchent le secteur, ainsi que les évolutions des métiers comme des méthodes de travail, le salon va accueillir Equipbaie-Metalexpo dans trois pavillons dédiés.

Un programme spécifique sera développé afin de répondre aux attentes des professionnels spécialisés de la filière, exposants et visiteurs.

Le sujet de la rénovation globale et performante des logements sera bien évidemment au programme des salons Batimat, Interclima et Idéobain. Un espace de contenus « Renodays by Batimat » sera disponible sur Batimat. Celui-ci proposera des solutions performantes et des éclairages pratiques pour comprendre la réglementation.

Une édition avec son lot d'événements

En outre, différents évènements seront mis en place sur l’ensemble du Mondial du Bâtiment, avec notamment les Innovations Awards, qui mettent en lumière plus de 1 000 nouveautés et innovations les plus marquantes du secteur.

Les Innovations Awards, dont le jury sera composé des meilleurs spécialistes, représentent un véritable accélérateur du développement des solutions nécessaires pour atteindre les objectifs de décarbonation et de l’amélioration de la qualité des bâtiments.

Jérémy Leduc

Photo de Une : © Valobat sur le Salon Batimat