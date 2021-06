Avec « Stream », Hager propose de visualiser les consommations d'énergie multi-sites

Hager, spécialiste des installations électriques, lance « Stream », un nouveau logiciel de visualisation des consommations d’énergie, multi-sites et multi-énergies. Facile à configurer, les professionnels pourront disposer d’un outil efficace pour améliorer le bilan énergétique de leurs bâtiments et ainsi réduire leurs coûts. Explications.

L’offre « Stream » du groupe Hager est un logiciel de supervision mult-sites qui permet de connecter plusieurs gestionnaires d’énergie « agardio manager ».Ainsi, Hager fournit désormais aux exploitants et aux services techniques tous les outils nécessaires pour opérer un contrôle centralisé de leur consommation d'énergie. Selon le leader des installations électriques, cette solution développée dans un processus de co-construction a pour objectif d’aider les intégrateurs à entrer dans un mode de gestion à grande échelle.

« L’objectif était d’éviter d’apporter de la complexité aux solutions », explique Daphna Goldstein, Directrice générale d’Hager France.

Une solution personnalisable

Avec Stream, Hager propose des tableaux de bord facilement modifiables par les utilisateurs du logiciel. « La visualisation des consommations d’énergie n’aura jamais été aussi facile pour les clients de Hager », souligne Camille Delafortrie, chef de groupe Smarthome building Automation. En plus de compléter le système argadio.manager, ce logiciel assure un contrôle performant sur l’ensemble des flux énergétiques d’un ou plusieurs sites, et permet de paramétrer des valeurs limites évitant les coupures de courants potentielles ainsi que les pertes qu’elles engendrent. Camille Delafortie explique : « Une alerte claire est envoyée aux exploitants dès qu’une valeur limite est atteinte, ce qui leur permet de réagir rapidement ».

Stream fournit alors à ses utilisateurs une solution sur-mesure : alertes individuelles, périmètres personnalisés, exportation des données simple et sécurisée, gestion flexible des utilisateurs… Une solution innovante et personnalisable adaptée aux bâtiments tertiaires de taille moyenne « où les économies potentielles sont facilement identifiables et où il est facile de prendre les bonnes décisions ! ».

Marie Gérald

Photo de Une : ©Hager