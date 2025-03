La parole est donnée aux sociétaires architectes SMABTP !

Pour donner la parole à ses sociétaires architectes, SMABTP a entrepris une série de rencontres dans différentes régions françaises, permettant à chacun de s'exprimer librement et en toute transparence. De ces échanges est née la série « Paroles d’architectes », des vidéos où chaque architecte interviewé partage sa vision et son expérience avec SMABTP.

Certains apprécient l'équipe spécifique qui leur est dédiée, d'autres mettent en avant la proximité, l'écoute et la réactivité des équipes qui facilitent grandement les échanges. Plusieurs témoignent de la capacité de SMABTP à les accompagner en cas de coup dur, tandis que d'autres sont séduits par la déclaration annuelle d'activité simplifiée. La grande majorité salue la grande expertise de SMABTP et sa parfaite maîtrise des différents métiers et problématiques du secteur du bâtiment.

Découvrez des témoignages uniques et authentiques !

Luc Guiramand est architecte DPLG, co-associé du cabinet Triumvirat, à Marseille. Il raconte le soutien sans faille et l’accompagnement de SMABTP à la suite de l’incendie qui a ravagé son cabinet.

Jacques Patingre, architecte DPLG, basé à Marseille, apprécie la proximité des équipes et la facilité à les rencontrer. Il salue aussi la capacité de SMABTP à comprendre les enjeux du secteur et à y apporter les réponses adéquates, y compris sur les sujets innovants.

Thomas Guillenteguy est architecte HMONP dans les Landes. Dans cette vidéo, il explique avoir été séduit par la déclaration annuelle simple grâce à laquelle il peut anticiper et maîtriser sa trésorerie au mieux. Il souligne également la grande expertise de SMABTP et de son conseiller.

Pour Pierre-Etienne Miny, architecte HMONP associé de l’agence AP Architecture, l’un des atouts majeurs de SMABTP est la véritable proximité avec ses équipes. Pour lui, se rencontrer physiquement fait toute la différence ! Autre atout : SMABTP connait parfaitement le monde du bâtiment.

Patrick Brienne, architecte DPLG, associé de l’agence A-Trium, basée à Douai, met l’accent sur sa relation avec SMABTP : simple et directe, grâce notamment à la disponibilité de son conseiller. Il apprécie particulièrement de pouvoir maîtriser le coût de son assurance ainsi que l’offre globale proposée par SMABTP.

