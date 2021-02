Zoom sur le Prémur Rector Le Prémur Rector est constitué de deux parois minces en béton armé préfabriqué, assemblées en usine et de dimensions indépendantes, maintenues espacées par des raidisseurs métalliques verticaux. Une fois mis en place et stabilisés, les panneaux font office de coffrage : des armatures de liaison y sont glissés et du béton prêt à l’emploi coulé. Parmi les atouts des Prémurs énoncés par Rector : rapidité et facilité de pose, réduction des coûts et des délais d’exécution, suppression des inconvénients du coffrage, ou encore l’amélioration des conditions de travail et de sécurité.