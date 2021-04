Jusqu'à présent rarement vues comme un élément de décoration, les fenêtres et autres baies vitrées se réinventent et se modernisent depuis quelques années. Aujourd’hui, elles peuvent devenir un atout clef du design intérieur comme extérieur des habitations, mais aussi de leur isolation. Revue des tendances à suivre de cette année 2021.

Couleurs, personnalisation, le tour du marché

Après des décennies où les fenêtres et baies ne proposaient que du PVC blanc, sauf en aluminium, la couleur arrive enfin pour tous les matériaux. Bleue, rouge, anthracite, ou même champagne, ces couleurs donnent de nouvelles possibilités de décoration encore impossible il y a quelques années. La fenêtre en PVC restant un acteur majeur du marché en France, les fabricants présentent donc chaque année de nouveaux modèles pour répondre aux tendances et proposent de plus en plus de personnalisation à leurs clients.

La marque Millet propose cette année par exemple, des gammes de fenêtres qui exploitent toutes les qualités du matériau PVC. Permettant ainsi de choisir les formes, les teintes et les styles de ses fenêtres. Elles sont à présent fabriquées avec un PVC dit, “greenline”, matériau qui remplace les métaux lourds par du calcium et du zinc, le tout pour des performances équivalentes. Un vrai plus écologique. Elles seront également plus lumineuses de 10%, grâce à un encadrement de fenêtre diminué.

Le PVC est un matériau très isolant et qui a également l’avantage de ne nécessiter que peu d’entretien.

Le fabricant Bremaud propose aussi le choix de la personnalisation avec sa gamme Visea. Choix entre plusieurs designs de poignets, entre des finitions arrondies ou des plus traditionnelles et toute une gamme de couleurs. Le tout avec de très bonnes performances thermiques de 1,4 W/m2.K grâce, entre autres, à ses joints à mémoire de forme. La marque propose également l’option de pouvoir intégrer des volets roulants pour un clair de jour annoncé de +30%.

Certains fabricants, comme la marque K-Line, proposent même toute une gamme bicolore sur leurs fenêtres en aluminium. Permettant d’avoir une couleur pour l’extérieur et une autre pour l’intérieur. Encore un autre moyen de rendre son habitation toujours plus à son goût. Même s’il faudra bien sûr être prudent à votre plan local d'urbanisme pour le choix des couleurs extérieures.

Dans l’esprit de la personnalisation et du modulable, Kawneer propose avec sa gamme en aluminium Kaptiv, une solution modulable à combinaisons multiples. Ouvrant caché, semi-visible ou visible. Paumelles à fiche, à clamer ou invisibles, cette gamme permet en un minimum de composants de proposer une personnalisation avancée et une productivité augmentée sur les chantiers.

Le retour des fenêtres de toit

Autre retour remarqué sur le devant de la scène : les fenêtres de toit. Suite aux confinements de 2020 et la nécessité de travailler de chez soi, les Français ont massivement investi dans l’aménagement de leurs espaces sous toit, greniers et combles. Les fenêtres de toit, qu'elles soient en bois ou en PVC, ont connu un véritable essor.

Velux, la marque de référence d'origine danoise, a enregistré par exemple en France un bon de 4% sur les ventes de ses fenêtres.

Les accessoires sont aussi très demandés, volets et stores en tête. Après plusieurs étés caniculaires, les aménagements des combles peuvent vite devenir inutilisables avec la chaleur. Les particuliers se rabattent donc sur des accessoires comme des stores pare-soleil. Ils permettent de bloquer jusqu'à 86% des rayons du soleil le tout, en laissant tout de même passer la lumière. Pour ainsi isoler une pièce, sans devoir travailler dans le noir.

L’entreprise danoise a d’ailleurs vu sa production de volets et stores augmenter de 12% dans son usine de Marnay en Haute-Saône. Une tendance qui devrait se prolonger puisque le travail à domicile risque de devenir la norme ces prochaines années.

Fenêtres écologiques, une tendance durable

L’écologie et la protection de la planète sont des sujets qui ne peuvent plus être mis de côté. Il devient même l’un des premiers critères d’achat des ménages lorsque l'on parle d’isolation ou de nouvelles constructions. Constructions qui sont aujourd’hui particulièrement pensées pour fournir un bon rendement énergétique.

Les fabricants font donc des efforts dans ce sens et suppriment de plus en plus certaines substances nocives, comme le plomb et le cadmium comme nous l’avons vu avec le PVC Greenline de la marque Millet.

Les Français souhaitent donc toujours mieux isoler leur logement, pour ainsi moins polluer et moins consommer. Les fabricants l’ont bien compris et proposent aujourd’hui plusieurs évolutions allant dans ce sens.

Prenons l’exemple des fenêtres composées de verres quadruples vitrages, proposant de très hautes performances d’isolation. Avec des coefficients de transfert thermique inférieur à 1 W/m², ces produits font mieux que les 1,3 W/m² demandés lors des rénovations énergétiques financées par l'État. Proposant ainsi performances thermiques et acoustiques encore rarement atteintes.

Les fenêtres en aluminium sont quant à elles plus que jamais sur le devant de scène. Les Français la plébiscitent, puisqu'aujourd'hui elles représentent 41% de la valeur des ventes de fenêtres en France. Avec des innovations intéressantes, comme la fenêtre Kalory E de la marque Kawneer. Inspirée de la fenêtre pariétodynamique inventée par le thermicien Jacques Paziaud dans les années 80, le constructeur propose un produit qui favorise les économies d’énergie et la qualité de l’air. Cette fenêtre est la plus isolante du marché avec un “Uw” de 0,8. Un produit qui permettrait selon le fabricant, la suppression des systèmes de ventilation à double flux pour une optimisation des coûts de construction.

Le bois reste également une matière aimée du public, elle est donc de nouveau mise en avant par les constructeurs. Bremaud propose sa gamme Visea également en bois, avec pour but de proposer une fenêtre lumineuse, sécurisante, isolante et ergonomique et le tout, sans dénaturer le style de votre habitation. Avec trois styles disponibles : traditionnel, contemporain et patrimoine. Les gammes bois permettront de garder l’esprit de l’ancien, mais avec des performances modernes.

Un effort est aussi fait sur l'approvisionnement de ce bois, pour qu’il soit sourcé localement et qu’il réponde au règlement bois de l’Union européenne et ainsi éviter toutes dérives liées à la déforestation.

Fenêtres connectées et domotiques

Cette tendance qui est déjà en place depuis quelques années continue sa progression. Nous connaissons déjà les stores et autres volets roulants contrôlables depuis son smartphone. Certains produits vont maintenant plus loin.

Le fabricant Grosfillex par exemple, s’est associé avec Somfy pour proposer un nouveau concept de fenêtre connecté. Composée d’un détecteur d’ouverture invisible, elle offre la possibilité de sécuriser un peu plus son habitat, mais aussi de gérer son énergie. En cas d’intrusion, une sirène sera alors déclenchée et les volets se fermeront automatiquement. La sécurité étant un aspect de plus en plus important pour les particuliers.

Autre fonctionnalité offerte par ce produit, la possibilité de couper automatiquement son thermostat lorsqu’une fenêtre est ouverte, pour aérer la pièce par exemple. Un autre bon moyen d’économiser sur sa facture de chauffage.

Vous pouvez aussi moderniser et connecter vos fenêtres sans même les changer, puisque de nombreux accessoires venant se greffer sur celles-ci existent.

Il est possible de changer sa poignée de fenêtre traditionnelle pour une connectée. Elle permettra par exemple de détecter automatiquement une ouverture imprévue.

Sont aussi disponibles les détecteurs de mouvements, qui permettent d’être alerté sur son smartphone dès que votre fenêtre s’ouvre. Le géant Ikea s'y met également avec ses “SmartShades”, stores connectés qui permettent d’être pilotés par des assistants vocaux tels que Siri, Alexa et Google Assistant.

La tendance des grandes ouvertures

Côté design, les baies vitrées et autres portes-fenêtres proposent des formats de plus en plus grands. Cet atout déco permet de faire la part belle au vitrage pour laisser passer toujours plus de lumière et faire entrer la nature chez soi. Les constructeurs proposent d’ailleurs aujourd'hui des largeurs allant jusqu'à 6 mètres, grâce à l’évolution des profils en aluminium.

Les baies vitrées coulissantes à galandage sont aussi très populaires. Elles permettent, en plus de proposer des vitrages XXL, la possibilité de faire disparaître les fenêtres dans le mur, pour ouvrir une pièce sur l’extérieur, comme sur une pergola par exemple. Ces menuiseries permettent un gain de place significatif et ne gêneront plus le passage, le tout pour un style contemporain et minimaliste.

La marque Sapa propose sur ses baies coulissantes en aluminium “Performance 70 CL” une haute performance thermique. Avec pas moins de 6 brevets et ses ouvrants spécifiques avec anti-effet bilame, qui permettent à ce produit de répondre aux exigences des bâtiments basse consommation.

Pour terminer, n’oublions pas une autre déclinaison populaire des baies vitrées : la verrière. Parées de travées verticales elle représente pour beaucoup l’esprit d’un atelier d’artiste. L’aluminium et le métal seront ici les matériaux les plus populaires, apportant un effet industriel et moderne. Des modèles existent aussi en bois, pour un style plus nordique.

Nous l’avons vu, l’univers des baies et menuiseries évolue de plus en plus pour répondre au défi de demain en matière d'isolation, d’écologie, mais aussi de design et de personnalisation.

Elsa Bourdot

Images D.R.

Copyright Bremaud - Kawneer - Kline - Reynaers - Velux