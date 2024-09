Alors que son objectif est de doubler son nombre d’agences franchisées d’ici 2030, le réseau Vie & Véranda annonce l’ouverture d’une première agence dans le Pas-de-Calais, à Boulogne-sur-Mer. Cette dernière cherche d’ores et déjà à recruter.

Le réseau Vie & Véranda s’agrandit, avec l’ouverture d’une première agence franchisée dans le Pas-de-Calais, plus précisément située à Boulogne-sur-Mer.

Depuis 40 ans, Vie & Véranda conçoit des vérandas, extensions et pergolas sur-mesure. Basée à Feyzin, au sud de Lyon, l’entreprise dispose de 10 000 mètres carrés pour fabriquer environ 2 000 vérandas par an. Un réseau de 250 collaborateurs - répartis sur toute la France - assure ensuite la commercialisation des produits.

À partir de 2020, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires augmenter de 25 %, atteignant 45 millions d’euros en 2022.

Doubler le nombre d’agences franchisées d’ici 2030

Début 2023, le groupe annonçait vouloir intensifier son maillage territorial, avec l’ambition de doubler son nombre d’agences d’ici 2030.

En ce mois de septembre 2024, c’est une nouvelle agence franchisée qui voit le jour à Boulogne-sur-Mer (62), et cherche à recruter, notamment un chef d’équipe poseur et un poseur d’ici six mois.

« Nous aurons besoin, à court terme, de compter dans nos rangs des poseurs expérimentés et qualifiés, qui partageront nos valeurs et notre plaisir à proposer des produits véritablement qualitatifs et différenciants, adaptés à l’environnement et au climat de notre belle Côte d’Opale. Les candidatures peuvent nous être adressées dès maintenant ! », interpelle Émilie Lonquéty, gérante franchisée de Vie & Véranda Boulogne-sur-Mer.

Claire Lemonnier

Photo de une : Vie & Véranda