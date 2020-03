Hörmann, spécialisée dans les portes de garage motorisées, développe sa nouvelle gamme "RenoMatic", avec des solutions dédiées à la rénovation. Isolation thermique élevée, sécurité anti-effraction, ou encore système de commande radio BiSecur, RenoMatic garantit une rénovation adéquate pour les portes de garage motorisées.

Disponibles en 23 dimensions et deux finitions, les portes de garages sectionnelles motorisées RenoMatic se déclinent en plusieurs coloris (Gris Anthracite, Aluminium Gris, Blanc, Dark Oak, Night Oak, Titan Metalic). Pour un aspect plus moderne et mat, Hörmann propose les rainures L, en plusieurs teintes et décors bois possibles. Les rainures M, elles, offrent un côté plus élégant et discret, notamment avec leur surface Woodgrain, proposant des motifs à trait de scie.



La nouvelle gamme RenoMatic

Les portes de garage Hörmann RenoMatic sont accompagnées d’un faux-linteau de compensation assorti à la couleur de la porte. En option, la marque propose pour les portes en surface Planar et DecoColor, des habillages de cadre dormant, similaires à la surface de la porte. Petit plus de la gamme Renomatic : elle peut être accompagnée d’un portillon indépendant, assorti aux profilés fins en aluminium.

La gamme RenoMatic est constituée de panneaux à double paroi isolés de 42 mm d’épaisseur et offrent une isolation thermique élevée avec une grande stabilité et un fonctionnement silencieux. Ces panneaux sont recouverts à l’extérieur d’un revêtement d’apprêt polyester, et la surface intérieure peut être galvanisée en couleur argent et vernis. De plus, cette gamme dispose d’un pied de cadre dormant de 4 cm en matière synthétique, évitant ainsi l’accumulation d’eau dans cette zone.

Par ailleurs, la technique à ressorts de traction est composée d’un système breveté de ressorts doubles, avec un ressort de torsion avec sécurité de rupture contrôlée qui prévient le tablier de porte de toute chute possible.

Équipée d’un verrouillage de porte automatique, RenoMatic garantit une protection anti-relevage, grâce à son encliquetage automatique, dans la butée du rail de guidage. Entièrement mécanique, ce système de sécurité permet un verrouillage immédiat et une protection durable, même sans alimentation électrique.

Avec son système radio de cryptage bidirectionnel BiSecur, Hörmann offre une protection contre la copie du signal radio par des personnes mal intentionnées.



Cette gamme dispose également d’une motorisation ProMatic 4, qui permet d’équiper les portes sectionnelles RenoMatic. Avec une vitesse d’ouverture de 20 cm/seconde et sa force de traction de 600N (newton), cette motorisation comporte un éclairage à LED faible consommation en mode veille (inférieure à 1 watt) et une troisième position de porte (position aération) qui ne nécessite pas l’installation de cellule photoélectrique de sécurité en plus.

Photo de une : ©Hörmann