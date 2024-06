Pour répondre au mieux à l’essor du chauffage au bois, Leborgne dévoile trois nouveaux outils de coupe du bois « made in France ». Ces solutions sont disponibles pour tous, que ce soit pour les néo-utilisateurs comme pour les utilisateurs avertis.

Les appareils de chauffage au bois séduisent de plus en plus les Français. Cet essor du marché qui s’explique notamment par la hausse des prix de l'électricité et du gaz et la volonté des pouvoirs publics de réduire l’utilisation des énergies fossiles.

Si les Français sont de plus en plus nombreux à se tourner vers le chauffage au bois, ils vont également être nombreux à devoir fendre des bûches et couper du bois pour se chauffer. Leborgne, expert de l’outillage pour le BTP, le jardinage et la coupe du bois, l’a bien compris, et propose en conséquence trois nouveaux outils de coupe du bois « made in France ».

Cette gamme d’outils spécialisés comprend le Mini Merlin Sécuri-T, la Hachette Manche Galbé et le Refendeur de bûches inversé. Ces outils s’adressent aussi bien aux néo-utilisateurs qu’aux utilisateurs avertis.

Trois nouvelles solutions pour divers besoins

Comme souligné précédemment, on retrouve donc parmi cette gamme d’outils le Mini Merlin Sécuri-T. Fabriqué en France, celui-ci pèse 1,3 kg et réunit tous les avantages des outils de coupe du bois traditionnels, puisqu’il permet à la fois de couper du petit bois et de refendre des bûches noueuses jusqu’à 50 centimètres de long.



Mini Merlin Sécuri-T

Leborgne propose aussi un nouveau modèle de sa Hachette Manche Galbé. Disponible dès ce mois de juin, cet outil conserve les points forts de la version précédente : un fer au taillant affûté, prêt à l’emploi, forgé dans un site savoyard de la marque, et un manche de bois certifié FSC.

Hachette Manche Galbé

Enfin, Leborgne dévoile son Refendeur de bûches inversé, un outil qui permet de couper facilement du petit bois et de refendre des petites bûches en toute sécurité, été comme hiver. Le système de coupe inversée de cette solution réinvente la manière de couper du bois. En effet, ça n’est plus la lame qui vient frapper la bûche, mais l’inverse. Il sera donc plus aisé pour l’utilisateur de couper des baguettes de très petites sections, sans risquer de rater sa cible ou de se couper.

Refendeur de bûches inversé

Jérémy Leduc

Photo de Une : Leborgne