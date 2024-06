Pompes à chaleur : Altech dévoile sa nouvelle gamme Air/Air

Dans un marché en pleine expansion, Altech, marque de la Division Sanitaire et Chauffage (DSC) de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, annonce le lancement d'une nouvelle gamme de pompes à chaleur Air/Air. Cette gamme a pour ambition d'offrir des solutions adaptées à chaque budget et niveau de performance.

Les pompes à chaleur connaissent un succès grandissant en France. En 2023, les ventes sont en croissance en 25 %, avec 717 000 unités extérieures vendues.

Faciles à installer, les PAC Air/Air, entre autres, offrent un grand confort d’usage, permettent des économies d’énergie, et offrent une double fonctionnalité de rafraîchissement en été et de chauffage en hiver.

Plusieurs modèles déclinés

La gamme Altech, conçue pour répondre aux besoins des professionnels du génie climatique, se décline en plusieurs modèles, chacun doté de caractéristiques techniques avancées. La série ALTe701 Hautes Performances, conçue pour fonctionner dans des conditions extrêmes (-20° à 43° en climatisation, -30° à -24° en chauffage).

Elle propose deux puissances et deux coloris (noir et blanc), avec des fonctionnalités telles que le wifi intégré, l’auto-nettoyage et un flux d’air 3D. La gamme ALTe301 Standard offre le meilleur rapport qualité/prix, avec trois puissances disponibles (2,6 kW, 3,2 kW et 5,0 kW) et des fonctionnalités comme le fonctionnement silencieux et l’auto-diagnostic.

Les unités intérieures Altech tendent à offrir un confort thermique optimisé, notamment grâce à l’effet Coanda, qui a pour objectif de garantir un air sain avec des technologies avancées telles que le filtre tricolore à fibres électrostatique ou le dispositif d’auto-nettoyage de l’évaporateur.

La gamme comprend des consoles murales, des cassettes et des unités gainables, toutes compatibles avec les unités extérieures Multisplit. Les pièces de la gamme de pompes à chaleur Altech sont garanties deux ans, avec une garantie de cinq ans pour le compresseur, assurant aux utilisateurs une tranquillité d'esprit et une durabilité à long terme.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock