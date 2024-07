102 nommés et un nombre d'inscriptions record : les awards de l'innovation font carton plein !

Le plus grand nombre d’innovations pour un salon professionnel

Rendez-vous incontournable pour la filière de la construction, le Mondial du Bâtiment est le seul évènement à proposer une si large diversité de catégories pour ses Awards. L’ensemble des métiers y est représenté, permettant ainsi à tous les acteurs de proposer leurs innovations dans chacun des secteurs.

10 catégories ont été ouvertes pour cette édition, dont une nouvelle venue, celle du Génie Climatique/Tertiaire :

Construction Tech ® - Start-up, IT et Nouvelles technologies

- Start-up, IT et Nouvelles technologies Formations et Services

Génie Climatique

Gros Œuvre, Structure et Enveloppe

Hors site

Interior & Garden

Matériel, Outillage, Véhicules et équipements

Menuiseries & façades

Salle de bains

Tertiaire / Génie Climatique

Une mobilisation record

Les exposants ont massivement répondu à la proposition qui leur a été faite de mettre en lumière leurs innovations. Dynamisés par la possibilité, en 2024, pour l’ensemble des exposants de faire concourir l’une de leurs solutions, les Awards enregistrent un nombre record de 229 candidatures.

« À l’instar de la volumétrie d’expositions qui a déjà dépassé celle de l’édition de 2022, ces chiffres démontrent à nouveau que les salons sont considérés par les producteurs de solutions comme des moments privilégiés pour aller à la rencontre de leurs clients et des acteurs qui entendent agir sur le secteur. Se rencontrer, échanger et découvrir des innovations restent les principales motivations des participants au Mondial du Bâtiment. » affirme Jean-Philippe Guillon.

Parmi tous ces candidats, les jurys d’experts métiers ont désigné 98 innovations qui seront à découvrir sur les salons BATIMAT, IDÉOBAIN et INTERCLIMA.

Il faudra patienter jusqu’au 2 juillet pour connaître la liste des 38 lauréats qui sera dévoilée à l’issue du « Press Dating » qui se tient à Paris et durant lequel les nommés auront l’occasion de présenter leurs innovations à la presse.

Une forte mobilisation des exposants étrangers

Les Awards de l’Innovation ont enregistré la participation de 58 exposants étrangers, soit 25 % des candidatures. Une grande majorité provient de pays européens (Italie : 15 candidatures ; Espagne : 11 candidatures ; Allemagne : 6 candidatures ; Portugal et Pays Bas : 5 candidatures, Pologne : 4 candidatures).

Les Awards sur les salons

La remise officielle des prix des Awards de l’Innovation 2024 aura lieu le 30 septembre, sur le salon.

Par ailleurs, tout au long de l’événement, du 30 septembre au 3 octobre 2024, les innovations seront mises en lumière sur les trois Espaces Awards, situés à l’entrée des salons BATIMAT, IDÉOBAIN et INTERCLIMA. Les visiteurs y retrouveront toutes les innovations et nouveautés grâce à des pitchs vidéos et à des descriptifs complets, disponibles sur des écrans interactifs, et pourront ainsi se constituer un parcours de visite sur-mesure afin de rencontrer les industriels sur leur stand. Ils pourront également voter pour leur solution préférée, en participant au vote du public, tous les jours à 12h et 17h.

Le catalogue digital des innovations sera également mis à disposition avant, pendant et après le salon sur un site internet dédié.

