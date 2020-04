Balsan, fabricant de moquettes, propose de nouvelles solutions pour un meilleur confort acoustique dans les espaces de travail et en hôtellerie. Ce confort s’allie à l'esthétisme des produits, retravaillé par l’arrivée de nouveaux coloris, comme par exemple Grey Matter.

Balsan propose des revêtements de sols esthétiques, combinés à des performances techniques acoustiques permettant de favoriser le bien-être et la performance au travail. Pour ses gammes bureaux et hôtels, la société a développé des sous-couches acoustiques alliant isolation phonique et respect environnemental. Ces sous-couches sont majoritairement produites à partir de matières recyclées.

Avec sa nouvelle sous-couche Noise Reduction Backing (NRB) en feutre recyclé (90 % de bouteilles plastiques recyclées), l’entreprise apporte un plus grand confort à la marche et une isolation acoustique plus optimale. Cette nouveauté est disponible sur la nouvelle collection Color Scale Balsan.

Au sein de cette nouvelle gamme, Balsan présente Grey Matter. Conçu avec 6 motifs (4 dalles et 2 planks) ce modèle permet de créer des espaces de travail et de co-working stimulant la matière grise. Avec la technologie MBrodery, Grey Matter allie finesse et résistance avec sa fibre teintée masse.



Les coloris plus clairs permettent quant à eux d’augmenter la luminosité naturelle et ainsi diminuer la consommation d’électricité.

Balsan propose également un autre type de sous-couche : Sonic Confort, composé d’un envers feutre, avec 80 % de fibres polyester recyclées à partir de bouteilles alimentaires. Grâce à son envers, cette solution amortit les bruits et chocs. Cette gamme est disponible en 27 références standard et pour toutes autres références en fabrication spéciale à partir de 200 m2.

Dans le même esprit, Balsan sort également Urbanist Sonic Confort, une dalle de moquette imprimée en fils recyclés Econyl, destinée aux espaces de bureaux (à partir de 200 m2). Elle se décline en 8 couleurs neutres, dont une touche de turquoise.



Rain Sonic Confort est une dalle classique bouclée spécialement créée pour le secteur de l’Office. Composée d’un jeu de relief, elle est disponible en 12 couleurs, dont 2 standards. La dalle Rain Sonic Confort se combine facilement avec la dalle Pilote. Conçue entièrement en polyamide teint masse recyclé Econyl.



Sonic Booster Layer est Idéal pour les petites surfaces ou la rénovation nécessitant de nouvelles dalles classiques Balsan, ce modèle possède la même composition que Sonic Confort.





Une autre sous-couche, Confort +, amortit les bruits de chocs et aériens, tout en offrant un confort à la marche. Elle est entièrement constituée de polyester recyclé.



Avec son sol textile en lé, Flannel Confort + donne l’impression d’une trame textile irrégulière qui joue les croisillons clairs sur fond foncé. Cette gamme très résistante est disponible en 6 coloris, et conçue à 100 % en polyamide. Elle se révèle idéale pour le secteur de l’hôtellerie, ainsi que pour les parties communes des immeubles aux sols supportant un trafic élevé.



D.T.

Photo de une : ©Balsan