Plafonds acoustiques laine de bois : 15 nouveaux systèmes dévoilés

Knauf enrichit son offre ORGANIC et lance ses innovations HERADESIGN® : de nouvelles références mais également de nouveaux concepts ouvrant la voie à des possibilités créatives inédites.

La gamme ORGANIC

Les dalles acoustiques Organic sont constituées de laine de bois très fine d’épicéa, minéralisée et enrobée de liant ciment/chaux blanche (fibre de 1 mm de largeur) et offrent de très bonnes performances acoustiques.

Ces dalles, labellisées « Produits biosourcé, filière française » selon l’épaisseur, et fabriquées en France peuvent être posées au mur comme plafond, en pose démontable ou non démontable, avec une ossature visible ou cachée.

Des variantes créatives sont disponibles avec Organic Colors ou encore Organic Creative Impression pour une personnalisation plus approfondie.

Imaginer l’art acoustique avec HERADESIGN® et ORGANIC

Knauf propose avec ses gammes HERADESIGN® et ORGANIC de nombreuses innovations et nouveautés :

2 nouvelles finitions de laine de bois : HERADESIGN ® Micro et HERADESIGN ® Plano

Micro et HERADESIGN Plano 2 innovations produits : HERADESIGN ® Superfine Alpha + et HERADESIGN ® Superfine Corridor

Superfine Alpha + et HERADESIGN Superfine Corridor 3 nouveaux concepts créatifs : HERADESIGN ® Creative Effect, HERADESIGN ® CREATIVE MODULE et HERADESIGN ® CREATIVE LINE

Creative Effect, HERADESIGN CREATIVE MODULE et HERADESIGN CREATIVE LINE 5 nouveaux modèles d’îlots et baffles : HERADESIGN ® Baffle Element, HERADESIGN ® Baffle Element Arc, HERADESIGN ® Sky Element, HERADESIGN ® Sonic Element et HERADESIGN ® Wallcoustic Element

Baffle Element, HERADESIGN Baffle Element Arc, HERADESIGN Sky Element, HERADESIGN Sonic Element et HERADESIGN Wallcoustic Element 1 palette de couleurs spécifiques aux nouveautés HERADESIGN®

Le +

Les panneaux HERADESIGN® Superfine, Plano et Micro sont certifiés Cradle to Cradle Or (pour les coloris Blanc & Naturel). Cette certification évalue les performances environnementales de nos solutions en termes de sécurité pour l’homme et l’environnement, de circularité et de responsabilité sociale.

Découvrez plus en détails les nouveautés en cliquant sur « Pour en savoir plus » !

Photo à la une : HERADESIGN® Creative Line

