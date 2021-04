La salle de bain est sans conteste l’une des pièces maîtresses de nos maisons. Que ce soit le matin lorsqu’on est pressé, ou le soir, quand on souhaite se relaxer avec un bon bain chaud, on y passe finalement beaucoup de temps !

Souvent délaissée ces dernières années, elle a su faire son retour en force au fil du temps. À tel point qu’aujourd’hui, selon plusieurs sondages, un Français sur trois place la salle de bain en tête de ses pièces préférées.

Vous voulez remettre votre salle de bain au goût du jour ? Faire de ce petit endroit un havre de paix, avec du mobilier épuré, ajouter de la couleur, changer votre robinetterie ou encore ajouter un lave mains ? Petit point sur les tendances phares de cette année 2021.

Matériaux bruts et couleurs solaires, le style campagne chic

Après quelques années où les styles industriels et contemporains régnaient en maîtres dans la salle de bain, la tendance change. C’est la nature qui s’invite en cette année 2021, avec un style campagne chic. Les citadins en manque de nature se dirigent donc vers des peintures mates plutôt que brillantes, et choisissent des couleurs douces et solaires. Oubliez le béton de l’époque industrielle, c’est le minéral qui prend le relais avec beaucoup d'imitations pierre par exemple. Le bois fait également son grand retour, avec des meubles épurés, mais qui n’oublient pas d’être pratiques et modulables, pour un vrai gain de place.

Le bois fait son grand retour

Cet indémodable saura toujours nous surprendre, se réinventer et revenir sous un nouvel angle. Les fabricants l’ont bien compris et proposent cette année des meubles en bois de qualité et de fabrication française, parfois brut, parfois vieilli, dans un style scandinave, avec des pieds épurés et fins.

Des meubles qui se réinventent également dans leurs design même, avec des dimensions plus petites mais suffisantes, pour faciliter la circulation et gagner en place. Du bois parfois massif, laissant apparaître ses rainures tout en gardant des formes galbées et élégantes. Les marques proposent aussi beaucoup de possibilités de personnalisation, avec la possibilité de choisir ses poignées ou encore des façades qui sont interchangeables. Pour la couleur, on pourra imaginer des portes avec des tons pastel comme le rose poudré ou encore un kaki clair.

Robinetterie, lave-mains et lavabo

On continue dans ce style campagne chic avec un autre matériau indémodable et ancestral : le cuivre ! Que ce soit par petites touches, sur les pieds de vos meubles, sur les poignets, ou bien complètement assumé avec lavabo et robinet entièrement parés de cette couleur rouille. La tendance est aux vasques à poser aussi appelées timbres d’office, plutôt que les classiques vasques encastrées, pour un style vintage affirmé. La double vasque est aussi de plus en plus plébiscitée pour des raisons évidentes de praticité. Le tout pour un rendu authentique, qui amènera de la couleur dans votre pièce. Lapeyre vous propose également une sélection de lave-mains, avec une gamme variée de prix, allant de 49€ avec son modèle Panama aux lignes épurées et jusqu'à 189€, pour un modèle au revêtement bois clair, pile dans la tendance !

Le revêtement carrelage, toujours au top

Que ce soit au mur ou bien posé au sol, le carrelage est toujours très apprécié en cette année 2021. Pour sa facilité d'entretien d’abord, mais également pour son rendu en imitation bois ou pierre, parfois plus vrai que nature. Tout cela accompagné par une tendance pour les carreaux de grandes tailles, avec des carreaux de 60x60 cm, voir de 100x100 au sol. Les murs eux aussi se parent de grandes dalles, qui vont parfois jusqu'à 2,5 mètres. On peut même aller plus loin et décider de carreler murs et sols avec le même motif. L’idée sera d’agrandir la pièce et lui donner un style moderne.

Côté matières, l’imitation marbre se développe beaucoup ainsi que le Terrazzo. Ce revêtement vintage italien, qui a habillé Venise à la grande époque, fait lui aussi son retour et apporte pep’s, couleurs et originalité à votre salle de bain.

Plus inattendue, la tendance du papier peint. Avec des modèles spécialement conçus pour les pièces humides, il a maintenant également sa place dans la salle de bain. Faisant de lui un matériau si résistant, que vous pourrez couvrir un mur entier et même en mettre dans la douche ! Vous allez ainsi pouvoir afficher des décors graphiques originaux pour un rendu spectaculaire. Autre avantage, il est plus simple à poser et revient au final moins cher à installer que du carrelage.

Douche ou baignoire ?

Même si la baignoire reste toujours la plus appréciée pour son aspect relaxation et cocoon, la douche ne cesse de progresser. Sans aller forcément vers des douches italiennes, pourtant très appréciées mais, qui demandent plus de travaux. Les fabricants proposent aujourd’hui des receveurs fins, qu’il sera possible de coupler avec des panneaux muraux. Des solutions de mise en œuvre faciles à réaliser et qui plus est, esthétiques. Le tout pour un très bon rapport qualité prix.

Côté baignoire, comme pour les vasques, on assume ! La tendance sera donc aux baignoires îlot, qu’on ne cache plus mais au contraire, qu’on assume. Devenant de plus en plus abordable, grâce à l'utilisation d’acrylique ou de matériaux de synthèse, elle apporte un vrai charme. Pour aller encore plus loin, la baignoire en fonte vous permettra d’apporter quant à elle un vrai cachet.

Pour la couleur, les constructeurs proposent maintenant du bi-ton, pour apporter toujours plus de douceur ou de lumière à la pièce.

Rendez votre salle de bain connectée

Après avoir conquis les autres pièces de la maison, la domotique fait son entrée dans la salle de bain. Des objets plutôt originaux nous sont proposés pour cette pièce, comme par exemple un miroir permettant d’afficher les infos et la météo pendant que vous vous brossez les dents. Le sèche-serviettes qui peut être allumé depuis votre mobile ou encore un meuble qui recharge, sans fil, votre portable quand on le pose dessus. Autre idée, ces petites armoires à toilette, qui vous proposent une teinte de lumière différente en fonction de la journée. De nouvelles possibilités encore inimaginables il y a de ça quelques années.

Alors que la salle de bain est restée pendant des années une pièce concentrée sur l’hygiène, elle devient de plus en plus un lieu où l’on recherche l'apaisement. La presse s’intéresse également de plus en plus au phénomène (et reparle même des lave-mains), signe d’un certain engouement du public.

Lors de vos travaux, pensez à privilégier la qualité des produits français, pour en faire une pièce de vie à la déco personnalisée, où l’on s’y sent bien, tout simplement !