Fabriquées en France et certifiées sous avis technique du Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB), les solutions d'isolation thermique par l'extérieur (ITE) Myral, sont de plus en plus plébiscitées par les architectes. Pour répondre à leurs demandes et satisfaire la réalisation de leurs projets, Myral annonce la création de 24 nouveaux coloris s'inspirant du bâti des différentes régions françaises.

A l'occasion du salon Architect@Work qui s'est déroulé du 24 au 25 septembre dernier, la solution d'ITE Myral a dévoilé les 24 nouveaux coloris de sa gamme « Les Intemporels ».

Ces nouveaux coloris ont été choisis en fonction des attentes des architectes pour les façades en collectif et tertiaire, et ont été développés par l'agence de design couleurs Nacarat.

Le coloriste s'est inspiré des pratiques contemporaines de la couleur et des matériaux de façades, et a notamment emprunté aux couleurs locales du bâti traditionnel et des carrières, pour que cette nouvelle gamme puisse s'intégrer dans les différents territoires français.

24 teintes minérales qui s'inspirent des différentes régions françaises

Les 24 nouveaux coloris se répartissent en 5 univers, qui symbolisent 5 régions françaises, allant du Nord au Sud, et de l'Est à l'Ouest.

« Directement inspirés des nuances présentes sur le territoire français, ils sont le témoignage concret d’une diversité des patrimoines bâtis, locaux, qu’ils perpétuent aujourd’hui dans la conception architecturale contemporaine », souligne Myral.

La gamme « Terres de lumière » s'inspire par exemple de l'île-de-France et des Pays de la Loire, en mettant à l'honneur le calcaire et le tuffeau. Les teintes vont ainsi du blanc à l'ocre, en passant par le beige.

"Terres de lumière"

En allant plus à l'Est, les briques rouges s'imposent, puis les influences italiennes se manifestent en se dirigeant vers le Sud, avec des teintes ocres plus chaudes. La collection « Terres d'oxyde » propose ainsi six coloris dans les tons rouges, bordeaux, et ocres.

"Terres d'oxyde"

L'univers « Monts et bocages », s'inspire quant à lui davantage de la pierre de silex et du basalt, mais aussi de la chaux et du bois, avec des teintes plus beiges ou grèges.

"Monts et bocages"

Tout au Sud, ce sont les couleurs les plus chaudes du Midi, avec les teintes cuivrées de la terre, du bronze, de l'argile et de l'ocre.

"Méridien sud"

Enfin, dans la collection « Méridien nord », les couleurs se refroidissent. Quatre coloris dans les tons gris imitent le granit et la pierre bleue des régions bretonnes et normandes.

"Méridien nord". Photo : Yann Arc

Outre ces distinctions régionales, les nouveaux coloris se déclinent également en 5 finitions différentes : le lisse, le structuré, le clin lisse, le clin veiné bois, et le plissé, pour laisser libre cours à la créativité des architectes.

Les différentes finitions. Photo : Yann Arc

Claire Lemonnier