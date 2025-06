Furniture Linoléum : revêtement durable signé Forbo

Pensé pour sublimer l’aménagement intérieur, Furniture Linoléum transforme chaque meuble — armoires, plans de travail, façades de cuisine, bureaux, tables ou étagères — en une pièce élégante et durable, tout en répondant aux enjeux de design responsable.

Un matériau design et sensoriel pour tous les projets d’agencement

Avec sa surface mate et son toucher velouté, Furniture Linoléum séduit les architectes, designers et agenceurs par son aspect raffiné et son expérience sensorielle unique. Flexible et facile à travailler, il s’applique aussi bien sur des surfaces planes que sur des formes arrondies ou des angles complexes, offrant des finitions de qualité et une grande liberté créative.

Disponible en rouleaux, ce revêtement décoratif s’installe à l’horizontale comme à la verticale. Sa palette de 24 coloris – enrichie de 8 nouvelles teintes contemporaines – permet de nombreuses associations avec des matériaux comme le bois, le marbre ou le terrazzo. Des tons naturels aux nuances plus audacieuses, chaque projet y trouve son expression.

Furniture linoléum walnut, soft lilac et pebble Furniture linoléum soft lilac et walnut

Une solution écologique et durable pour l’habillage du mobilier

Furniture Linoléum est composé à 94 % de matières premières naturelles (huile de lin, résines, farine de bois, pigments minéraux) et contient jusqu’à 79 % de matériaux biosourcés et 29 % de contenus recyclés. Conforme à la réglementation REACH, il est également recyclable, notamment grâce au programme Tournesol de Forbo Flooring qui facilite la reprise des chutes et des déchets propres.

Sa surface naturellement antistatique réduit l’adhérence des poussières, tandis que sa finition anti-reflet limite les traces de doigts. Innovant et pratique, Furniture Linoléum peut même être entretenu de manière originale : frotter un cerneau de noix sur les micro-rayures permet de restaurer l’aspect du revêtement, grâce à l’huile végétale contenue dans le fruit.

Furniture linoléum espresso, basalt et burgundy Furniture linoléum brick et vapour

En résumé : pourquoi choisir Furniture Linoléum de Forbo Flooring ?

Revêtement mobilier hautement esthétique , primé et sensoriel

Flexible et facile à appliquer, même sur formes complexes

et facile à appliquer, même sur formes complexes Disponible en 24 teintes dont 8 nouvelles couleurs tendance

dont 8 nouvelles couleurs tendance Composé à 94 % de matières naturelles et recyclable

Compatible avec l’ upcycling et les démarches de design durable

et les démarches de design durable Existe en version brute sans pigment pour un rendu ultra-naturel

Furniture Linoléum de Forbo Flooring s’impose comme la référence du revêtement écoresponsable pour le mobilier. Alliant design primé, durabilité et polyvalence, il incarne une nouvelle génération de matériaux dédiés aux espaces contemporains et engagés.

