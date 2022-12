NodOn lance un interrupteur au sol qui évite les surfaces de contacts Nouveaux produits du BTP | 15.06.20

Presque six mois après l’apparition du coronavirus dans le monde, plusieurs sociétés se sont lancées dans des projets d’innovation liant la sécurité sanitaire à l’amélioration du lieu de travail, facilitant ainsi un retour à la normale plus rapide. NodOn, fabricant de produits radio afin de connecter le logement et les bâtiments, propose sa solution d’éclairage pour lutter contre le Covid-19. Constituée d’un interrupteur de sol, elle permet une utilisation plus hygiénique évitant ainsi tout contact direct avec les boutons muraux.

Lutter contre le coronavirus grâce à un interrupteur ? NodOn s’est elle aussi posée la question et a relevé le défi. Son nouvel interrupteur de sol EnOcean est une solution prête à installer pour contrôler l’éclairage depuis le pied. Sans fil et installé au sol sur une plinthe, ce produit permet une rénovation de tout type d’éclairage sans travaux et ne nécessite aucune maintenance. Adapté à tous les lieux, école, bureau, ou encore cabinet médical, il s’installe facilement et rapidement en 10 minutes, à l’aide d’un module d’éclairage On/Off. Une fois appairé au module, il est opérationnel et les utilisateurs peuvent l’activer avec une simple pression du pied, pratique donc, pour respecter les gestes barrières.

Avec six certifications à son actif dont l’EN 301489-3 V1.6.1, l’EN 300220-2:V3.1.1 et l’EN 62479:2010, EnOcean propose aux utilisateurs un contrôle optimal des lumières à distance, et leur donne la possibilité d’ajouter autant d’interrupteurs nécessaires sans travaux. Le kit interrupteur de sol et le module d'éclairage On/Off est disponible dès maintenant, pour un prix public conseillé de 109 € TTC. Le fabricant devrait donc séduire une large clientèle avec ce nouveau produit. Il faut dire que pendant cette crise liée au coronavirus, les innovations n’ont jamais été aussi lucratives !





Photo de une : ©NodOn

