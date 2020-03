Revenant du 13 au 15 février à Eurexpo Lyon France, le salon BePositive sera une nouvelle fois l’occasion d’avoir un aperçu de l’avancée de la transition énergétique et numérique des bâtiments et des collectivités. L’événement s’accompagnera évidemment des trophées BePositive Awards, qui mettent en avant des produits et services toujours plus innovants. Le point sur les nominés.